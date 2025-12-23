กลุ่มสว.สำรอง ขอบคุณศาลอาญาคดีทุจริตรับคำฟ้อง กกต.ทุจริตฯฮั้ว สว.ไว้พิจารณาชั้นตรวจฟ้อง ส่งหนังสือให้ กกต.เเจง บอกยังมีฝ่ายตุลาการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่
วันนี้ (23 ธ.ค.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดี อท.185/2568 คดีที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ไปยื่นฟ้อง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.กับพวก กกต. และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. รวมทั้งหมด 8 คน เป็นจำเลย ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91, ม.157 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 32 วรรคหนึ่ง, 88 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ข้อ 92,93 จากคดีฮั้ว สว. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36
โดยวันนี้นายอัครวัฒน์ ผู้ฟ้องพร้อมด้วยกลุ่มสว.สำรองและทีมทนายความ เดินทางมาศาล
นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า เราต่อสู้พยายามนำความจริงนำความเที่ยงธรรม ความยุติธรรมมาปรากฏให้กับประชาชน คนไทยให้รับทราบว่าจริงเท็จอย่างไรที่กระบวนการนี้ มีการรวมหัวกัน มีการใช้โพยใบสั่ง และจัดตั้งกลุ่มเพื่อกระทำการใด กับการเมืองไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี 5 เดือนพวกตนไม่ได้หยุด ยังสู้ ยังไม่ท้อถอยในนามคณะสว. สำรอง ตลอดจนภาคประชาสังคม ที่คอยให้กำลังใจวันนี้ ตนเป็นผู้ฟ้องคดีอาญากับกกต. 7 ท่านและนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. แต่ผ่านมาแล้วความจริงก็ยังไม่ปรากฏจึงได้มาร้องที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตั้งแต่ศาลรับเรื่องและส่งเอกสารสำนวนคำฟ้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความชอบธรรม กับทุกฝ่ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางแคลงใจกัน แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเราต่อสู้เพื่อให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมกับทุกภาคส่วน
วันนี้ศาลเมตตากับพวกเรา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างจริงจัง โดยจะปล่อยผ่าน และเงียบหายไปไม่ได้ วันนี้เป็นวันดีและประวัติศาสตร์ที่ศาลคดีทุจริตได้รับคำฟ้องของตน ซึ่งหลังจากนี้จะมีหนังสือ ไปถึงจำเลยทั้งหมดที่ถูกกล่าวหา โดยประกอบด้วยกกต. 7 คนและเลขาธิการกกต. 1 คน โดยจะส่งหนังสือไปถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้ส่งเอกสารชี้แจงในสิ่งที่โดนกล่าวหาว่ากระทำความผิดในครั้งเลือกตั้งที่ผ่านมามีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วันนับจากนี้นั่นหมายความว่า 23 ม.ค. 69 จะเป็นวันสุดท้ายจำเลยทั้งหมดต้องส่งหนังสือมา และศาลจะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอฟัง คำวินิจฉัยของคณะการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องสว. 138 คนที่ผ่านมาเพราะล่วงเลยระยะเวลา 1 ปีที่ทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ต้องมาพิสูจน์ที่ศาลว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องดังกล่าว ทุกวันนี้ ทุกอย่างจบแล้ว และมีความผิดอีกหลายกรรม ทั้งนี้ตนแจ้งความทั้งหมด 4 กรรม ใน 4 กรรมนั้นเป็นความผิดที่ท่านอาจจะแบ่งหน้าที่กันกระทำหรือไม่ ก็ต้องมาพิสูจน์ตนเองที่ศาล หวังว่าคดีนี้จะทำให้ประชาชน และผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภา 67 มองเห็นแสงสว่างและความเป็นธรรม อยากเรียนว่าบ้านเมืองนี้ยังมีข้าราชการที่ดีมีฝ่ายตุลาการที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่
นายอัครวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ หากไม่มีอะไร ถูกเลื่อนออกไปก็มีความมั่นใจว่ากกต.จะไม่เอางานมาพอก ยิ่งด้วยประธานศาลคนใหม่ที่ตนเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมา และสุจริต เที่ยงธรรมให้กับประชาชน และการรับหน้าที่ทำคดีใหญ่ในลักษณะนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ จะทำให้เกิดที่ยอมรับของการเลือกตั้งและทำให้คนที่จะลงเลือกตั้ง