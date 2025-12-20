xs
xsm
sm
md
lg

"กองทัพเรือ" ถอดคำแปลเอกสารสอนเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“กองทัพเรือ” ถอดคำแปลฉบับเต็ม เอกสารสอนทหารเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล มีทั้งวิธีติดตั้ง และเก็บกู้ เป็นหลักฐานชี้ชัดกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

จากกรณีกองทัพเรือเข้าตรวจยึดและตรวจสอบพื้นที่ฐานพลุกดรัมเรย (บ้านสามหลัง) ได้พบเอกสารทางทหาร เป็นการจดบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN-2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะทั่วไปของทุ่นระเบิด การวาง และการเก็บกู้ ซึ่งมีการระบุวันที่จัดการสอนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ล่าสุด วันที่ 20 ธ.ค. 2568 เพจ "โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson" ได้โพสต์ภาพเอกสารดังกล่าว พร้อมคำแปลฉบับเต็ม ระบุว่า ...

ชัดๆ กันอีกทีนะครับ..... คงไม่ต้องอธิบายกันเพิ่ม

หน้าแรก....

ชื่อ ท่าน ……..สง เรือง

7 ตุลาคม 2567

ทุ่นระเบิด PMN.2 POMZ 2

- ลักษณะทั่วไปของ E PMN.2 คือ ผลิตที่ (โซเวียต) รัสเซีย เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ใช้เพื่อทำลายหรือทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บด้วยแรงระเบิด

คุณลักษณะทางเทคนิคและประสิทธิภาพ

- ความสูงของทุ่นระเบิด: 54 มม.

- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 120 มม.

- น้ำหนักวัตถุระเบิด: 100 กรัม

- น้ำหนักรวม 400 กรัม

- รัศมีทำลายล้าง 1 เมตร ถึง 2 เมตร (หรือมากกว่า)

ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือก็เสียชีวิต

โครงสร้างและส่วนประกอบ

ส่วนประกอบประกอบด้วย 3 กลไกหลัก

หน้าที่สอง....

วิธีการติดตั้งและการจัดการ

1 การวางทุ่นระเบิด

- เลือกตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

- ขุดหลุมให้ได้ความลึกพอดีกับตัวทุ่นระเบิด

- วางทุ่นระเบิดลงในหลุม

- รวมหัวทุ่นระเบิด

- เอาดินกลบ

- ผูกเชือกแนวขวาง

- กลบดินพรางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

2 การถอดถอน/เก็บกู้ทุ่นระเบิด

- อยู่ในลักษณะท่านั่ง หรือ……

- ต้องกดทับ (วัตถุแล้วมันจะไม่ระเบิด ไม่ )

- หากพบทุ่นระเบิดที่ติดตั้งไว้แล้ว ที่ดูที่เชือกและกดทับลงไปให้แน่นเสริมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เป็นคำแปลจากผู้รู้ด้านภาษา จากเอกสารวัตถุพยานที่รวบรวมได้จากการเข้ายึดพื้นที่บ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา







"กองทัพเรือ" ถอดคำแปลเอกสารสอนเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
"กองทัพเรือ" ถอดคำแปลเอกสารสอนเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
"กองทัพเรือ" ถอดคำแปลเอกสารสอนเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
กำลังโหลดความคิดเห็น