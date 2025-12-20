"กองทัพเรือ" ถอดคำแปลเอกสารสอนเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

“กองทัพเรือ” ถอดคำแปลฉบับเต็ม เอกสารสอนทหารเขมรใช้ PMN-2 ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล มีทั้งวิธีติดตั้ง และเก็บกู้ เป็นหลักฐานชี้ชัดกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา
จากกรณีกองทัพเรือเข้าตรวจยึดและตรวจสอบพื้นที่ฐานพลุกดรัมเรย (บ้านสามหลัง) ได้พบเอกสารทางทหาร เป็นการจดบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN-2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะทั่วไปของทุ่นระเบิด การวาง และการเก็บกู้ ซึ่งมีการระบุวันที่จัดการสอนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567
ล่าสุด วันที่ 20 ธ.ค. 2568 เพจ "โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson" ได้โพสต์ภาพเอกสารดังกล่าว พร้อมคำแปลฉบับเต็ม ระบุว่า ...
ชื่อ ท่าน ……..สง เรือง
7 ตุลาคม 2567
ทุ่นระเบิด PMN.2 POMZ 2
- ลักษณะทั่วไปของ E PMN.2 คือ ผลิตที่ (โซเวียต) รัสเซีย เป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ใช้เพื่อทำลายหรือทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บด้วยแรงระเบิด
คุณลักษณะทางเทคนิคและประสิทธิภาพ
- ความสูงของทุ่นระเบิด: 54 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 120 มม.
- น้ำหนักวัตถุระเบิด: 100 กรัม
- น้ำหนักรวม 400 กรัม
- รัศมีทำลายล้าง 1 เมตร ถึง 2 เมตร (หรือมากกว่า)
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือก็เสียชีวิต
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบประกอบด้วย 3 กลไกหลัก
วิธีการติดตั้งและการจัดการ
1 การวางทุ่นระเบิด
- เลือกตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
- ขุดหลุมให้ได้ความลึกพอดีกับตัวทุ่นระเบิด
- วางทุ่นระเบิดลงในหลุม
- รวมหัวทุ่นระเบิด
- เอาดินกลบ
- ผูกเชือกแนวขวาง
- กลบดินพรางให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
2 การถอดถอน/เก็บกู้ทุ่นระเบิด
- อยู่ในลักษณะท่านั่ง
- ต้องกดทับ
- หากพบทุ่นระเบิดที่ติดตั้งไว้แล้ว ที่ดูที่เชือกและกดทับลงไปให้แน่นเสริมเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
เป็นคำแปลจากผู้รู้ด้านภาษา จากเอกสารวัตถุพยานที่รวบรวมได้จากการเข้ายึดพื้นที่บ้านหนองรี (บ้านสามหลัง) ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อ 18 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา