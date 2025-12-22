นายกฯ ให้ "สีหศักดิ์" บินกลับมาแจงประชุม GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. ย้ำเรื่องความมั่นคงให้กองทัพตัดสินใจ

"อนุทิน" ขอให้รอ "สีหศักดิ์" บินกลับมาแจงรายละเอียดประชุม GBC เพื่อหารือหยุดยิง ย้ำเรื่องความมั่นคงให้กองทัพตัดสินใจ รัฐบาลจะไปตัดสินใจฝ่ายเดียวไม่ได้
วันนี้ (22ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวถึงกรณีที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าไทยจะมีการหารือคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ว่า ขอรอนายสีหศักดิ์ กลับมาจากมาเลเซียก่อน ซึ่งจะกลับมารายงานให้ตนทราบอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามต่อว่า แม้แต่ในเวทีเจรจาทางฝ่ายกัมพูชาขอเจรจาหยุดยิง แต่กลับสวนทางกับนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่ออกมาประกาศ ในลักษณะอาจทำสงครามยึดเยื้อ นายอนุทิน ตอบสั้นๆว่า "อ๋อ เหรอ" ก่อนจะหัวเราะ แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ พร้อมกล่าวย้ำว่า "เรามีจุดยืนของเราอยู่แล้ว"
เมื่อถามต่อว่าเหตุการณ์สู้รบนั้นจะยืดเยื้อถึงเมื่อไหร่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามคำถามนี้
ส่วนการหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ บนตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งมีการเผยแพร่ภาพออกมา ปรากฏภาพผู้นำเหล่าทัพมีสีหน้าไม่ค่อยสู้ดี เพราะมีการพูดคุยเรื่องหยุดยิงหรือไม่ นายอนุทินปฏิเสธว่าไม่ จำได้ว่าทุกคนโอเค เนื่องจากเรามาคุยหารือ
เมื่อถามว่ามีการพูดคุยถึงการเจรจาหยุดยิงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราคุยกันแทบทุกเรื่อง เพื่อติดตามความคืบหน้า และถามถึงสถานการณ์ความเป็นไป ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า วันที่ 24 ธันวาคมนี้ จะมีการเจรจาหยุดยิงอย่างเดียวหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเรื่อง
เมื่อถามต่อว่าก่อนที่จะมีการประชุม GBC จะต้องมีการหารือกับกองทัพอีกครั้งใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าววาา เรื่องท่าทีทางการทหาร จะต้องหารือกับทางกองทัพอยู่แล้ว รัฐบาลจะไปตัดสินใจฝ่ายเดียวไม่ได้