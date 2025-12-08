xs
"อนุทิน" เลื่อนลงพื้นที่ชายแดน หลังเริ่มยิงรุนแรง เรียกฝ่ายความมั่นคงถกแผนรบเขมร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายกฯ เลื่อนลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชา หลังเริ่มยิงรุนแรง พร้อมปรับแผนเรียก"ฝ่ายความมั่นคง" ถกรุกรบเขมร ผู้นำเหล่าทัพตบเท้าพรึบ เข้าทำเนียบฯ

เมื่อเวลา 8.41 น.ที่ทำเนียบฯ นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายกรัฐมนตรีและ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ได้ สักการะองค์นรสิงห์​จำลอง​ ที่ชั้นลอย​ บนตึกไทยคู่​ฟ้า​ ขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคง​ หลังจากปรับแผนการเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ​ สุรินทร์และบุรีรัมย์​ เพื่อติดตามสถานการณ์​ชายแดนไทย-กัมพูชา​ ที่ทางกัมพูชาเปิดฉากยิงไทย ตั้งแต่ช่วง 14.30 น. ของวานนี้ 7 ธันวาคม ซึ่งเดิมนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางลงพื้นที่วันนี้เวลา 7.30 น.แต่ต้องเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ เริ่มมีความรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เวลา 8.00 น ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทาง เข้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมประชุม ความมั่นคงอย่างพร้อมเพียง





