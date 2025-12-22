"คุมประพฤติ" ฟื้นฟู "ชุมชนบางบาล" หลังน้ำท่วม ของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้ประชาชน

MGR Online - อธิบดีคุมประพฤติ เปิดโครงการ “จิตอาสาฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย” ผนึกกำลังเจ้าหน้าที่ ภาคี-ผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.บางบาล อยุธยา
วันนี้ (22 ธ.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย ณ วัดสีกุก และโรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยน้อมนำแนวคิด “จิตอาสา พระราชทาน” มาบูรณาการกับภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้ก้าวพลาด เปิดโอกาสให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในชุมชน
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “คืนคนดี คืนความสุข สู่สังคม ForGift for People” ซึ่งกรมคุมประพฤติมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2569 แก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย บริษัท เจ แอนด์ บี เทรดดิ้ง (โกลด์) จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการฟื้นฟูทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การทำงานบริการสังคมเพื่อฟื้นฟูอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบ การทำความสะอาดวัดและพื้นที่สาธารณะ การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงกิจกรรมบริการประชาชน อาทิ ตัดผม และการแสดงดนตรีสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนรวมกว่า 300 คน สะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤต
กรมคุมประพฤติย้ำว่า การดำเนินโครงการจิตอาสาฟื้นฟูภายหลังอุทกภัย ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะเร่งด่วน แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และสะท้อนบทบาทของกรมคุมประพฤติในมิติการพัฒนาและฟื้นฟูสังคม ควบคู่กับการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ