ไม่ต้องรอสารพัด "ป." มโน!ผ่านโซเชียล "มหาดไทย (กสถ.)" ได้ฤกษ์ ออกประกาศทางการ "สอบท้องถิ่น 68" ฉบับแรก คาดสรุปพรุ่งนี้!

ไม่ต้องรอสารพัด "ป." มโน!ผ่านโซเชียล "มหาดไทย (กสถ.)" ได้ฤกษ์ ออกประกาศทางการ "สอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2568" ฉบับแรก หลังเปิดสอบไปแล้วเกือบ 2 สัปดาห์ อ้าง! อยู่ระหว่าง "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ผู้รับเหมาสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของผลการตรวจข้อสอบ ของ ภาค ก และภาค ข หลังมีข่าวลือ จาก สารพัด "ป." ผ่านโซเชียล สอบผ่าน 69,000 คน จากผู้เข้าสอบ 300,000 คน ย้ำ! นำเข้าประชุมสรุปผลพรุ่งนี้
วันนี้ (22 ธ.ค. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมประกาศและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568
โดยเฉพาะ "ผลการสอบ" ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ที่ กสถ. จัดสอบ ไปตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2568 ทั่วประเทศ ยกเว้น ภาคใต้ 2 เขต
ล่าสุด คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2568 ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ ระบุว่า การดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568
"ขณะนี้อยู่ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของผลการตรวจข้อสอบ ของภาค ก และภาค ข ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
กสถ. จะมีการประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2568 นี้ ผลเป็นประการใด จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบทุกท่านติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ กสถ. ทางเว็บไซต์ dla-local2568.thaijobjob.com และเพจ Facebook “คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.
สัปดาห์ที่แล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 10/2568 ที่นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
รับทราบประกาศและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน เช่น การเตรียม ประกาศผลสอบภาค ก และ ข คาดว่า ไม่เกิน 26 ธ.ค.68
โดย กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (สถ.) ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า เนื่องจากมีการสอบซ่อม ในศูนย์สอบภาคกลาง เขต 3 ในบางจังหวัด จะครอบคลุมจังหวัด กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, และสุพรรณบุรี
ขณะที่ ยังไม่มีการออกกำหนดการสอบของศูนย์สอบภาคใต้เขต 1 และเขต 2 เนื่องจากเป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนด และยังไม่มีประกาศจาก สถ. เพื่อทราบกำหนดวันสอบใหม่ มีการคาดการณ์ว่า "ไม่อยากให้ข้ามไปปีหน้า"
ทั้งนี้ จากเหตุ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จากฝนตกหนักในภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและสถานที่สอบ จากเดิมมีกำหนดสอบวันที่ 7 ธันวาคม 2568.
"จากเดิมเฉพาะ ใน จ.สงขลา ให้เปลี่ยนไปใช้จังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบ เช่น พัทลุง และตรัง แต่สุดท้ายก็เลื่อนออกไป ไม่มีกำหนด"
ทั้งนี้ ก.กลาง ได้บรรจุรายงานประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567 ภาค ก และ ภาค ข
รวมถึงรายงาน ประกาศเลื่อนกําหนดวันสอบ ภาค ก และ ภาค ข เฉพาะศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2
ขณะที่ตามโซเชียลมีเดีย ที่มีบุคคลากรท้องถิ่น ในสังกัด อบต. ที่เป็นกรรมการ ก.กลาง (อบต.) หลายคน ออกมาเขียนและพูดผ่านโซเชียล โดยมีการแชร์ข้อมูลว่า อาจจะมีการออกประกาศ ผลสอบ ก่อนวันที่ 26 ธ.ค. หรือ คาดว่า จะมีการสัมภาษณ์ 5-7 ม.ค.69
บางรายแชร์ไปว่า สอบท้องถิ่น‘68 ผ่าน 69,000 คน จากผู้เข้าสอบ 300,000 คน
" จะไปให้ติดตามข่าวจาก พวกท่านปลัด ไลฟ์ใน Tiktok เพื่อดูความคืบหน้า กรมฯ อื่นไม่เห็น คกก. มาไลฟ์เรียกยอดเอ็นเกจใดๆ แทนที่จะทำเป็นทางการ" ผู้ใช้โซเชียลหนึ่งระบุ