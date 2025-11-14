ประเดิม! มท.2 เซ็นแทน ยกฐานะ อบต. เป็น "ทต.-ทม." ใช้สารพัด กม.ท้องถิ่น มีผลหลัง "ผู้บริหาร-ส.อบต." พ้นตําแหน่ง-หมดวาระ 28 พ.ย.

ประเดิมแล้ว! มท.2 ลงนามแทน มท.1 ยกสารพัดข้อกฎหมายปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงฐานะ อบต. เป็นเทศบาลตำบล-เทศบาลเมือง ให้มีผลหลังผู้บริหาร อบต.-ส.อบต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตําแหน่ง-หมดวาระ ตั้งแต่ 28 พ.ย. นับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้
วันนี้ (14 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกระบวนการการจัดตั้ง “ยกฐานะ” องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.)
ล่าสุด พบว่า นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)ได้ลงนามในประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยคาดว่า จะออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงฐานะ 298 แห่ง
เช่น การตรวจสอบการบรรยายแนวเขต ของ อปท. ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะ ตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายงานการประชุมสภา อบต. ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่ใกล้เคียงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะถูกยุบ (2,000 คน) ซึ่งมีแนวโน้มลดลงทุกปี
"เนื่องจาก อบต.ทั่วประเทศ จะครบวาระวันที่ 27 พ.ย.นี้ ดังนั้น สภา อบต.ที่มีมติให้ จัดตั้ง "เทศบาลตำบล" มีผลวันอื่น เห็นควรให้มีผลตั้งแต่ 28 พ.ย.2568 เป็นต้นไป"
เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างอื่น เนื่องจากเป็นวันภายหลังจากที่พ้นวันครบกำหนดวาระโดยกำหนดเป็นวันเดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบอัตรากำลัง เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการยกฐานะอาจะกระทบกับการบริการสาธารณะ จากกรณี อาจมีงบประมาณจำนวนน้อยเกินไป รวมถึงตรวจสอบตราสัญลักษณ์ อปท.ให้ถูกต้อง เป็นต้น
สำหรับ กฎหมายท้องถิ่น ที่มหาดไทย อ้างถึง ประกาศกระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง เช่น อบต.เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และได้สํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นแล้ว มีความประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง เพื่อประโยชน์ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว
"เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบล เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว
สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเทศบาลเมือง
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศนี้ มีแนวเขตตามคําบรรยายแนวเขต และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
รวมทั้ง ให้ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล "สิ้นสุดลง"และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล "พ้นจากตําแหน่ง" นับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้ จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเป็น ต้นไป
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ให้โอนไป เป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.