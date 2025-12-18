รักษาการ "มท.2" นั่งหัวโต๊ะ ก.กลาง รับทราบ "รายงานการสอบท้องถิ่น 68" ไม่รวมภาคใต้ เขต 1-2 ตั้งเป้าประกาศผลสอบ 26 ธ.ค.

รักษาการ "มท.2" นั่งหัวโต๊ะ ก.กลาง รับทราบ "รายงานการสอบท้องถิ่น 68" ในสามประเด็น หลัง"ตรวจข้อสอบ"ครบแล้ว แต่ไม่มีการเปิดจำนวนผู้เข้าสอบ จากเดิมที่สมัครมากกว่า 4 แสนคน ตั้งเป้า ประกาศผล 26 ธ.ค.นี้ เผยยังไม่เคาะ สอบภาคใต้ เขต 1-2 คาด "ข้ามไปปีหน้า" เผย ภาคกลาง เขต 3 ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) ครูผู้ช่วย (ดนตรี) และ ตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ ต้อง"สอบซ่อม"
วันนี้ (18 ธ.ค. 68) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 10/2568 ที่นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
รับทราบประกาศและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ทั้งในส่วนของการกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสอบในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
"รับทราบ ประกาศผลสอบภาค ก และ ข ไม่เกิน 26 ธ.ค.68 โดย กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (สถ.) ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่า เนื่องจากมีการสอบซ่อม ในศูนย์สอบภาคกลาง เขต 3 ในบางจังหวัด"
จะครอบคลุมจังหวัด กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, และสุพรรณบุรี
ขณะที่ ยังไม่มีการออกกำหนดการสอบของศูนย์สอบภาคใต้เขต 1 และเขต 2 เนื่องจากเป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนด และยังไม่มีประกาศจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อทราบกำหนดวันสอบใหม่ มีการคาดการณ์ว่า "ไม่อยากให้ข้ามไปปีหน้า"
ทั้งนี้ จากเหตุ อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม จากฝนตกหนักในภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและสถานที่สอบ จากเดิมมีกำหนดสอบวันที่ 7 ธันวาคม 2568.
"จากเดิมเฉพาะ ใน จ.สงขลา ให้เปลี่ยนไปใช้จังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบ เช่น พัทลุง และตรัง แต่สุดท้ายก็เลื่อนออกไป ไม่มีกำหนด"
ทั้งนี้ ก.กลาง ได้บรรจุรายงานประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2567 ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
รวมถึงรายงาน ประกาศเลื่อนกําหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เฉพาะศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2
รวมถึงรับทราบ ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ "สอบซ่อม" ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ใหม่ เฉพาะภาคกลาง เขต 3 ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) ครูผู้ช่วย (ดนตรี) และ ตําแหน่งนายช่างเขียนแบบ.