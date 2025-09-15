SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ โครงการสอบชิงทุน "Outstanding Student Program (OSP 2026)" กว่า 100 ทุน

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) เปิดรับสมัครนักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ "Outstanding Student Program (OSP 2026)" ประจำปีการศึกษา 2569 จำนวนกว่า 100 ทุน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่สอดรับกับการแข่งขันในบริบทโลก รวมถึงโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติ
โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอด 4 ภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยในปีนี้สถาบัน ยังได้เพิ่มศูนย์สอบทั่วประเทศเป็น 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา ที่กำหนดสอบในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 และศูนย์สอบที่กรุงเทพฯ จะจัดสอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 นี้
ผู้สนใจ สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการชิงทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2568
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/Xt6Sr สอบถามโทรศัพท์ 02 986 9009