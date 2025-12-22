สสส. ผนึกเครือข่ายเปิด “ลานเล่นอิสระ” ฟื้นฟูใจเด็ก–เยาวชนภาคใต้ หลังน้ำท่วมใหญ่

สสส. สานพลังเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก–เด็กเยาวชนภาคใต้ หนุนชุมชนสร้าง “ลานเล่นอิสระ” ใกล้บ้าน ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจหลังน้ำท่วมใหญ่ ปลื้ม “ถุงเล่นใจฟู” 2,000 ชุดถึงมือเด็ก ชี้ระยะฟื้นฟูเมืองต้องมีแผนดูแลสุขภาพใจระยะยาว
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ – สสส.) เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนอย่างหนัก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หลายครอบครัวยังต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิง บ้านเรือนไม่พร้อมเข้าอยู่ เผชิญปัญหาฝุ่นและขยะต้องใช้เวลา 1–2 เดือนในการจัดการ บางครอบครัวสูญเสียคนรักและทรัพย์สิน แรงงานขาดรายได้ ความเครียดจึงส่งต่อถึงเด็ก หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมอาจเกิดความเครียดสะสมและเสี่ยงภาวะซึมเศร้า
เพื่อเร่งฟื้นฟูและเยียวยา สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย “เล่นเปลี่ยนโลก” และเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคใต้ เปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “ลานเล่นอิสระ” ให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นำร่องในหลายชุมชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้แก่ ชุมชนควนสันติ ชุมชนจันทร์วิโรจน์ ชุมชนจันทร์นิเวศน์ ชุมชนจันทร์ประทีป ชุมชนสถานีอู่ตะเภา ชุมชนรัถการ และชุมชนคลองแห รวมถึงโรงเรียนบ้านโกตา อ.ละงู จ.สตูล โดยมุ่งให้เด็กได้ “เล่นอย่างอิสระ” เพื่อเสริมจินตนาการ นำพาความรู้สึกเชิงบวก ฟื้นฟูความสุข ลดความเครียดและความกังวล เยียวยาจิตใจทั้งเด็กและครอบครัว
ด้าน น.ส.พลอยหยก สิทธิสมบูรณ์ ภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว สสส. ระบุว่า แม้น้ำจะเริ่มคลี่คลาย แต่เด็กยังไม่สามารถออกมาเล่นนอกบ้านได้ เนื่องจากฝุ่นและขยะจำนวนมาก เครือข่ายจึงร่วมกับ สสส. ขับเคลื่อน “ลานเล่นอิสระ” เพื่อให้เด็กได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านและฟื้นฟูสุขภาพใจ ในช่วงที่ผู้ปกครองต้องเร่งทำความสะอาดบ้าน พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลพื้นที่ จัดตั้ง War room ภาคประชาชนส่วนหน้า มุ่งช่วยพื้นที่เปราะบาง ประสานงานศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานใน จ.สงขลา และ จ.พัทลุง
ขณะที่ นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายได้สนับสนุนภารกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมหนักจนถึงระยะฟื้นฟูปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้ในลานเล่นอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 15 มุมเล่น มุมกิจกรรม และมุม Workshop พร้อมเปิดรับบริจาคของเล่นและสื่อสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ เพื่อนำมาจัดทำ “ถุงเล่นใจฟู” รวม 2,000 ชุด ส่งถึงมือเด็กให้นำกลับไปเล่นที่บ้าน สร้างรอยยิ้มในช่วงที่ยังไม่สามารถใช้ชีวิตกลางแจ้งได้ตามปกติ
ด้าน น.ส.ปรัชทิพา หวังร่วมกลาง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) ชี้ว่า การฟื้นฟูเมืองจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระเป็นกระบวนการที่มีงานวิจัยยืนยันว่าช่วยคลายความเครียด ความกดดัน และความวิตกกังวล ทำให้เด็กรู้สึกมีพลังและมั่นคงทางใจ อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูกำลังใจผู้ใหญ่รอบตัวไปพร้อมกัน
ทั้งนี้ เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเสนอให้ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เร่งฟื้นฟูและเปิดโรงเรียนให้เร็วที่สุด เตรียมอบรมบุคลากรและอาสาสมัครเพื่อดูแลเยียวยาเด็กทั้งในและนอกระบบ พร้อมต่อยอดกระบวนการสร้างสรรค์ในชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว