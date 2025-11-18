"สิงห์" มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พา 4 ผู้ชนะ “Singha ONE HIT THE RING” สัมผัสบรรยากาศศึกมวย ONE 173 ที่โตเกียว

สิงห์ ในฐานะออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ของ ONE Championship เดินหน้าตอกย้ำกลยุทธ์ “Global Sports Partnership” เดินหน้ามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคอกีฬาชาวไทย พา 4 ผู้ชนะจากกิจกรรม “Singha ONE HIT THE RING – UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS” บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2568 และชมศึกใหญ่ ONE 173 อย่างใกล้ชิด ที่ สนามกีฬาอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว
กิจกรรม "Singha ONE HIT THE RING - UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS" เปิดให้คนรักมวยไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มาทดสอบสปีดและความแม่นยำผ่าน 5 ด่านท้าทาย มีผู้สมัครทะลุ 1,000 คน ก่อนจะเฟ้นหา 4 ผู้ชนะในรอบไฟนอลที่บีจี ฮอลล์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมาได้ 4 ผู้ชนะ ประกอบด้วย ฝ่ายชาย ธีรภัทร์ แท่นกระโทก และ โสภณ สิมมา ส่วนฝ่ายหญิง ศิริกาญจน์ อริยะมงคลสุข และ กัลยรัตน์ ธัญวิจิตรสกุล
ทริปนี้ผู้ชนะทั้ง 4 คนได้สัมผัสประสบการณ์ระดับวีไอพีเต็มรูปแบบ ทั้งการเข้าพักโรงแรมเดียวกับนักสู้ ONE Championship, ใกล้ชิดกับฮีโร่ในดวงใจ, บัตรชมศึก ONE 173 โซน VIP พร้อมเลาจน์สุดพิเศษ และไฮไลต์เด็ดคือการได้ขึ้นไปถ่ายภาพบนสังเวียน รวมถึงเข้าถึงห้องพักนักมวย หลังจบคู่เอกที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยอย่าง ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์ ที่เอาชนะ มาซาอากิ โนอิริ ป้องกันแชมป์โลกคิกบอกซิ่งได้สำเร็จอีกด้วย