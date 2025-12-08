สสส. ลงศูนย์อพยพสงขลา ฟื้นฟูสุขภาพใจเด็กหลังน้ำท่วม ใช้คู่มือ “ปลูกกล้ากลางไฟ” เยียวยาเร่งด่วนลดเสี่ยงซึมเศร้า–ตื่นตระหนก

สสส. สานพลังภาคีลงศูนย์อพยพสงขลา ฟื้นฟูสุขภาพใจเด็ก–เยาวชนหลังน้ำท่วม หนุนใช้คู่มือ “ปลูกกล้ากลางไฟ” เยียวยาเร่งด่วน ลดเสี่ยงซึมเศร้า–ตื่นตระหนก ยึดหลัก 4 ป. สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กทำกิจกรรม
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้จะเริ่มคลี่คลาย แต่เด็กซึ่งต้องอาศัยในศูนย์พักพิงยังเผชิญผลกระทบด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง เด็กเล็กมักร้องไห้ ไม่ยอมกินหรือหลับไม่สนิท ส่วนพ่อแม่ที่อยู่ในภาวะเครียดก็อาจส่งต่ออารมณ์ลบให้เด็ก จนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือความตื่นตระหนกในอนาคต หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
สสส. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายอ่านยกกำลังสุข และภาคีพลังอ่านชายแดนใต้ ลงพื้นที่ดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่1. จัดตั้งจุดอ่านหนังสือในศูนย์พักพิง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กผ่อนคลายและฟื้นฟูการเรียนรู้ 2. ระดมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3. ผลักดันให้หน่วยงานใช้คู่มือ “ปลูกกล้ากลางไฟ” ดูแลจิตใจเด็กในภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสากล ผ่านหลักการ “4 ป.” คือ ปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางกาย ใจ ปลอบขวัญ มีกิจกรรมช่วยให้เด็กสงบใจ ป้องกัน คัดกรอง ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตและเปิดบริการส่งต่อเด็กที่ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
รศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช ประธานศูนย์วิจัยฯ ระบุว่า การเยียวยาจิตใจเด็กอย่างทันท่วงทีสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการเสริมทักษะชีวิต คู่มือ “ปลูกกล้ากลางไฟ” ถูกออกแบบเพื่อให้ครู อสม. อาสาสมัคร และผู้ปกครองนำไปใช้ได้ทันที ทั้งในศูนย์อพยพและศูนย์พักพิง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.happyreading.in.th หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมผ่านเพจ “พลังอ่านชายแดนใต้” และ “อ่านยกกำลังสุข”
สำหรับผู้ปกครอง แนวทางดูแลเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ผ่านการกอดและสัมผัส เปิดโอกาสให้เด็กถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการพูด วาดภาพ หรือเขียนบันทึก จัดกิจวัตรประจำวันให้กลับมาเหมือนเดิมเร็วที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับชมภาพเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำ ๆ ซึ่งอาจกระตุ้นบาดแผลทางใจ
ด้านนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคหนังสือนิทาน ของเล่น และตุ๊กตา เพื่อเป็นพลังใจแก่เด็กผู้ประสบภัย โดยสามารถนำไปมอบได้ที่งาน “เทศกาลหนังสือภาพสำหรับเด็ก กรุงเทพฯ ปี 2568” ณ TCDC ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม 2568 เพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่นำไปจัดตั้งพื้นที่อ่านอุ่นใจช่วยดูแลและฟื้นฟูจิตใจเด็กต่อไป