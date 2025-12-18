ภท.เผยใต้ 59 เขตสมัครครบแล้ว ชู “พูดแล้วทำบวก” ให้ปชช.เสนอนโยบายแต่ละพื้นที่ คนดังแห่ซบต่อเนื่อง

“พิพัฒน์” เผย ภูมิใจไทยภาคใต้ 59 เขต คนแห่สมัครครบแล้ว ชู “พูดแล้วทำบวก” ให้ปชช.ร่วมเสนอนโยบายที่ในแต่ละพื้นที่ต้องการ คนเด่นทยอยเข้าพรรคสมัคร สส. ต่อเนื่องทั้ง "ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ-พีรพร สุวรรณฉวี-กาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช"
วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) ที่ทําการพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนําพรรคภูมิใจไทย ภาคใต้ ได้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.ปัตตานี จ.ยะลา และจ.นราธิวาส พร้อมทั้งสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้กับนายสุกรี มะเต๊ะ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ยะลา เขต 2, นายกามิน มูซิ จ.ยะลา เขต 3, นายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ จ.ปัตตานี เขต 3 และนายแวรุสลัน มะสาและ จ.นราธิวาส เขต 3
.
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการรับสมัครว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทย ภาคใต้ มีผู้สมัครครบทุกเขตแล้ว รวม 59 เขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่มีหัวใจดวงเดียวกันมาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
.
“ ตัวผมเองและพรรคภูมิใจไทยมีความมั่นใจว่า ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ปี 2569 เรามีความมั่นใจว่า จากก่อนหน้านี้การเลือกตั้งปี 2566 เราประสบความสำเร็จ 1 เขตเลือกตั้ง ที่จ.นราธิวาส แต่ในครั้งนี้เรามีความมั่นใจว่า 3 จังหวัดคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เราน่าจะมีพื้นที่สำหรับ สส.ในนามพรรคภูมิใจไทย ส่วนจะได้จังหวัดละกี่เขตอยู่ในดุลยพินิจการตัดสินใจของพ่อแม่พี่น้องชาว “ นายพิพัฒน์ กล่าว
.
นายพิพัฒน์ ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย มีสโลแกน “พูดแล้วทำ” แต่สโลแกนอันใหม่สำหรับการเลือกตั้ง 2569 เราจะใช้คำว่า “พูดแล้วทำบวก” ซึ่งจะบวกในเรื่องอะไรนะครับ ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องในแต่ละจังหวัดว่า สิ่งที่อยากจะให้พรรคภูมิใจไทยเราทำได้บวกเรื่องอะไรไปบ้าง นอกเหนือจากนโยบายที่พรรคได้ประกาศไปแล้ว ซึ่งในส่วนนี้อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องในใน 14 จังหวัดภาคใต้ จะให้บวกในเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้นำเสนอ โดยขอให้ในแต่ละจังหวัดแต่ละเขตเลือกตั้งได้ช่วยกันนำเสนอขณะที่พวกเราลงพื้นที่ทำการปราศรัยหาเสียง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เอาคำว่า บวกตรงนั้นมานำเสนอกับพรรคภูมิใจไทย และจะบรรจุเข้าในขณะที่เราได้โอกาสเป็นแกนนำรัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล
นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทย ยังมีบุคคลเด่นเข้ามาสมัครว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ สส.เขต และสส.กรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย นางสาวกาญจนาพร จิระพันธุ์วาณิช ว่าที่ผู้สมัครสส.ลพบุรี เขต 3, นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นครปฐม เขต 3, นายอนุชา สะสมทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นครปฐม เขต 5, นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัครสส.สุพรรณบุรี เขต 2, นายนพดล มาตรศรี ว่าที่ผู้สมัครสส.สุพรรณบุรี เขต 3, จ่าอากาศเอก อภิชาติ แก้วโกศล ว่าที่ผู้สมัครสส. เขต 3, นางสาวกัญญาพร แก้วทิพย์ ว่าที่ผู้สมัครสส. นนทบุรี เขต 1, ดร.เฉลิมพล นิยมสินธุ์ ว่าที่ผู้สมัครสส.นนทบุรี เขต 2, นายฉัตรวัชร์ ศรีธนะเวทย์ ว่าที่ผู้สมัครสส.ชัยนาท เขต 1, นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ว่าที่ผู้สมัครสส.ชัยนาท เขต 2
ขณะที่ ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม, นายสวาป เผ่าประทาน, นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ, ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ดร.พิกิฏ ศรีชนะ, นายสรวิศ ธานีโต, นายพีรพร สุวรรณฉวี, นางสาวสัตบุษย์ บุญเรือง, นายบุญเลิศ สว่างกุล, มนตรี สันติลักขณาวงศ์, นายพิเชษฐ์ ชัยศรี