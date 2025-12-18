"ธนกร" เยี่ยมชมอาณาจักร “มิลลิเมด” ตอกย้ำศักยภาพเชียงราย พร้อมเป็นฐานผลิตยาคุณภาพระดับโลก

“ธนกร” นำผู้บริหารกระทรวงอุตฯ ลงพื้นที่เชียงราย เยี่ยมชมอาณาจักร “มิลลิเมด” ตอกย้ำศักยภาพจังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นฐานการผลิตยาคุณภาพที่น่าเชื่อถือระดับโลก
ที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพลวศุตม์ มหาเอี่ยมศิริ ประธานคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสุรพล ปลื้มใจ นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายเตมีย์ พันธุวงค์ราช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจราชการพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมี นายสุพจน์ แสนมี ปลัดจังหวัดเชียงราย นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายสงกรานต์ มูลวิจิตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ นายภุชงค์ นักฟ้อน ผู้อำนวยการภาค 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ
นายธนกร ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด ณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาที่ทันสมัยและเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์ อาทิ AMOGIN-GEL (อาโมจิน-เยล) ยาลดกรดและบรรเทาอาการกรดไหลย้อน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร I-HERB (ไอ-เฮิร์บ) ยาแก้ไอขับเสมหะสูตรไม่มีน้ำตาล (Sugar Free) เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
นายธนกร เปิดเผยว่า รัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมสมุนไพร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในประเทศ เชื่อมโยงเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลให้สถานประกอบการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐาน และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การมีโรงงานผลิตยาที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ จะเป็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยขึ้นไปอีกขั้น จนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
"การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสูงระดับสากล ซึ่งจะช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยได้อย่างแน่นอน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
ด้านนายอภิพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายมีประมาณ 670 ราย ส่วนใหญ่เป็น SMEs อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ความต้องการของพื้นที่คือการผลักดันสินค้าเกษตรสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง แต่ผู้ประกอบการเชียงรายหลายรายอาจจะยังไม่มีความพร้อม จึงอยากให้กระทรวงฯ ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ขับเคลื่อนคือ เรื่องของผังเมืองที่ปัจจุบันอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก และอยากให้สนับสนุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ รวมถึงการผลักดันประเด็นอื่น ๆ เช่น การขับเคลื่อน BCG model และการจัดการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น
สำหรับ บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 อันดับบริษัทเวชภัณฑ์ยาในประเทศไทย สร้างฐานการผลิตใหม่ ณ คุ้มแสนสุข จังหวัดเชียงราย โดยใช้งบลงทุนมหาศาล มีการลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยรวมมูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท โรงงานตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 160 ไร่ มีการจ้างแรงงานในพื้นที่รวมกว่า 188 คน โดยตัวโรงงานได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน GMP: PIC/S ภายในประกอบด้วยอาคารผลิตยาแยกตามประเภทอย่างชัดเจน ทั้งกลุ่มยาฮอร์โมน (Hormone), ยาปราศจากเชื้อ (Millimed BFS) และยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ รวมถึงอาหารเสริมด้วย ถือเป็นบริษัทที่มีการจัดการด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี