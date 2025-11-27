“ธนกร” ฟันโรงงานเสาเข็มคอนกรีต ปลอมเครื่องหมาย มอก. กว่า 2,400 ท่อน มูลค่ากว่า 1.59 ล้าน สั่งดำเนินคดีถึงที่สุด

รมต.กระทรวงอุตฯ ส่ง “ทีมเต็มเหนี่ยว” ลงพื้นที่ปทุมธานี ตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต หลังได้รับข้อร้องเรียน ทำเสาเข็มคอนกรีตไม่ได้มาตรฐาน และปลอมเครื่องหมาย มอก. เตรียมสั่งฟันหากพบเป็นจริงตามข้อร้องเรียนจะดำเนินการถึงที่สุด
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการชุดปฏิบัติการ “เต็มเหนี่ยว” กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยว นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปทุมธานี เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีต ซึ่งเป็นของบริษัท ฐานทองคอนกรีต 168 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18/18 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับข้อร้องเรียนว่า มีการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้นไม่ได้มาตรฐาน และแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าโรงงานดังกล่าว มีการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ความยาว 1.5 เมตร และเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้น ความยาว 1.5 เมตร โดยมีการแสดงเครื่องหมาย มอก. ภาคสมัครใจ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. ซึ่งเป็นการปลอมเครื่องหมาย มอก. รวมจำนวน 2,469 ท่อน มูลค่ารวม 1,599,040 บาท และยังตรวจสอบพบแผ่นแพลทสำหรับพ่นเครื่องหมาย มอก. ในสายการผลิต ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายจงใจหลอกลวงประชาชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน และสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังขยายผลตรวจสอบพบว่า โรงงานแห่งนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงสั่งการให้ สมอ. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป และขอย้ำเตือนถึงผู้รับเหมาที่จะซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะเหล็ก ปูน เสาคอนกรีต ซึ่งถือเป็นโครงสร้างอาคารที่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ควรเลือกที่มีเครื่องหมาย มอก. และ QR Code เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่ตรวจโรงงานในวันนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่าง สมอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบาย Mind as One ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้การตรวจสอบโรงงาน ทั้งระบบการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ดังกล่าว มีโรงงานอยู่ 2 แห่ง ที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ซึ่งที่ปทุมธานีพบว่า มีการปลอมเครื่องหมาย มอก. มีความผิดฐานแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมได้กำชับ
ผู้ประกอบการรายดังกล่าวห้ามเคลื่อนย้ายของกลางที่ยึดอายัดไว้เด็ดขาด มิฉะนั้นจะมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน สมอ. ยังเข้าตรวจสอบโรงงานที่จังหวัดนครปฐมด้วย โรงงานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ มอก. 396-2549เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มอก. 397-2562 และเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้น มอก. 399-2565 จากการตรวจสอบพบว่ามีการผลิตเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแรงเหวี่ยง มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. ภาคสมัครใจ แต่ไม่แสดง QR Code รวมถึงไม่แสดงชื่อผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดฐานแสดงเครื่องหมาย มอก. ไม่เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 3 แสนบาท อีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแสดงเครื่องหมาย มอก. กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และความผิดฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เลขาธิการ สมอ. กล่าว