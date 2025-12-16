"ธนกร" นำทีมกระทรวงอุตฯ ลุยเพชรบุรี ดันอาชีพเสริม สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ย้ำพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

จังหวัดเพชรบุรี : 16 ธันวาคม 2568 - นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน” ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค โดยมี นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางสาวจิรัฐติกาล จันทราทิพย์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนบ้านลาดและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 300 คน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นกลยุทธ์ “ให้ทักษะ ให้อาชีพ ให้โอกาส” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
ภายในงานยังจัดกิจกรรมหลักสูตรเพื่อการต่อยอดอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะตามบริบทของศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ โดยกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ไว้ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขิงอ่อนดอง หลักสูตรการทำสลัดโรล หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ และหลักสูตรการทำบัวลอยแฟนซี ซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารเหล่านี้แฝงด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่น ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สมาชิกวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรต่อไปได้
กิจกรรมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำถึงทิศทางของกระทรวงอุตสาหกรรมในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน โดยภายในงานมีการนำผู้ประกอบการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จมาร่วมโชว์ผลการดำเนินงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และมีการให้บริการคำปรึกษาแนะนำและวิเคราะห์ปัญหาการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
“จากแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดันอาชีพเสริม สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการเพิ่มทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างโอกาสให้คนไทยมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยลดภาระรายจ่าย กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลาดและพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้าร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้ว ยังปลดล็อคแนวความคิด เปิดมุมมองในการประกอบอาชีพเสริมด้วยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน“ นายธนกร กล่าว