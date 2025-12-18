ปชน.ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง เปิดตัว 4 รองนายกฯ คุม 4 ภารกิจใหญ่ "ไหม"ดูแลปฏิรูปราชการ

ปชน.ประกาศความพร้อมเลือกตั้ง ปลุกพลังผู้สมัคร หาหัวคะแนนธรรมชาติของตัวเองให้เจอ “เท้ง” ยกมือขอสื่อ ยังไม่ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมือง เปิด 4 รองนายกฯ “พิจารณ์-เดชรัตน์-วีระยุทธ-ศิริกัญญา” คุม 4 ด้านสำคัญ พัฒนาประเทศ เชื่อ ชัยชนะรอบที่แล้ว ไม่ได้มาจากแค่แกนนําหน้าตาดี! เหมือนสมัย “พิธา”
18 ธ.ค. 2568 พรรคประชาชน จัดงานสัมนา ว่าที่ผู้สมัคร สส. ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีแกนนําและผู้บริหารพรรค ขึ้นกล่าวบนเวที นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ได้กล่าวปลุกใจผู้สมัคร โดยการถามว่า ขอเสียงคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมระบุว่า เสียงดังขนาดนี้เลือกตั้งครั้งหน้าพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลพรรคประชาชน พาประเทศไทยไปได้ไกลกว่าเดิมแน่นอน ตนขอบคุณทุกคนที่วันนี้มาอยู่ร่วมกัน คุณค่าพื้นฐานของพรรคประชาชน เราเชื่อในมนุษย์ทุกคนเท่ากัน เชื่อในศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการเลือกตั้งในรอบ 15 ปีที่ทุกเสียงจะกำหนดหน้าตาของรัฐบาล ไม่ถูกฉุดรั้งไว้ด้วยเสียงของ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นครั้งแรกที่เสียงของประชาชน จะเป็นตัวตัดสินว่า เราจะปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจะทำให้ประเทศนี้โปร่งใสมากขึ้น
ตลอด 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ทุกองคาพยพของอนาคตใหม่ ก้าวไกล และประชาชน เราเอาจริงเอาจังกับการทำงานการเมือง เพราะฉะนั้น การเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 ที่จะถึงนี้ เป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะตัวแทนประชาชน ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ จะเป็นกระบอกเสียง อาสามาลงสมัครรับเลือกตั้ง ไปบอกต่อประชาชนทุกคนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีความหมาย อย่าเพิ่งหมดหวังกับการเมืองไทย
"ครั้งนี้เราบอกแล้วว่า เราพร้อมจะเป็นรัฐบาลประชาชนในการพาประเทศไทยไปได้ไกลกว่าเดิม ที่ผ่านมาแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาล แต่เราทํางานกันอย่างเข้มข้น เราเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ" นายณัฐพงษ์ กล่าวย้ำ
ยอดจาก กกต.ล่าสุด เราได้รับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองกว่า 96 ล้านบาท สูงที่สุดประจําปี 69 ขณะนี้สมาชิกพรรคมีกว่าแสนคน มีจํานวนสาขาใกล้เคียงกับพรรคก้าวไกลในอดีต ดังนั้น หน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ คือตามหาหัวคะแนนธรรมชาติของพวกท่านให้เจอ เพราะหากเปรียบกันแล้ว มีคนที่ยอมบริจาคเงินจากภาษีมากกว่าจํานวนสมาชิกพรรคเสียอีก
"การเลือกตั้งที่ผ่านมา ผมไม่เชื่อว่าการที่เราชนะเลือกตั้งไม่ได้เพียงเพราะแกนนําของเราหน้าตาดี นโยบายของเราดีอย่างเดียวไม่พอ ผู้สมัครมีคุณภาพอย่างเดียวไม่ใช่เท่านั้น แต่เรายังมีหัวคะแนนธรรมชาติ ที่ทุกคนพร้อมออกมาซ่อมป้าย เป็นปากเป็นเสียง กลับไปบอกพ่อแม่ในต่างจังหวัด ว่าถ้าไม่กาให้พรรคก้าวไกลตอนนั้น อย่ามาคุยกัน" นายณัฐพงษ์ กล่าว
ดังนั้น ต้องทําให้เขาเชื่อว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เชื่อว่ารัฐบาลของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าท่านตามหาพวกเขาเจอเราชนะการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลของพวกเขาได้แน่นอน
นายณัฐพงษ์ ยังย้ําว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า คือภารกิจตัดสินอนาคตประเทศไทย คําว่า รัฐบาลประชาชน พาประเทศไทยไปได้ไกลกว่าเดิม เราจึงขอประกาศเป็นไทยไม่เทา ไทยเท่ากันและไทยทันโลก เพื่อทําให้ประเทศไทยไปได้ไกลกว่าเดิม
ครั้งนี้เราไม่ได้ประกาศแค่วิสัยทัศน์ แต่ตนพร้อม แนะนําทีมบริหารบางท่าน ในระดับรองนายกรัฐมนตรี รอประมาณกลางเดือนมกราคม เต็มชุด วันนี้ขอแนะนํา 4 ท่านคือ
1.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ อดีต สส.พรรคประชาชน ดูแลเรื่องประชาธิปไตยและความมั่นคงใหม่
2.นายเดชรัตน์ สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward center และอดีตที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตใหม่
3.นายวีระยุทธ กาญจนชูศักดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ดูแลเรื่องเศรษฐกิจใหม่ และ
4.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ดูแลเรื่องการปฏิรูปรัฐบริหารราชการแผ่นดินใหม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคน จะไม่ได้ไปคุมกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง การบริหารแบบนี้ เพราะเราดูภารกิจของประเทศ การออกแบบโครงสร้างนี้ได้ เพราะที่มาการเข้าสู่อํานาจของพวกเรามาจากประชาชน ไม่ใช่การต่อรองโควตาทางการเมือง ตนไม่เชื่อว่า จะมีพรรคการเมืองใด นอกจากพรรคประชาชน ที่จะสามารถออกมาประกาศแบบนี้ได้ ว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นรัฐบาล เราจะมีโครงสร้างทีมบริหารแบบนี้
เพราะเขาไม่รู้ว่าผลการเลือกตั้ง สมการจะเป็นอย่างไร เขาไม่รู้ว่าหลังเลือกตั้ง เขาจะต้องเจรจาหลังบ้านเรื่องโควตาอย่างไร วิธีการทําเมืองแบบนั้น ไม่ใช่วิธีการทํางานการเมืองของพรรคประชาชน ที่เราเชื่อว่า หากพวกเรามาจากประชาชน เราสามารถออกแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงได้ หนึ่งในปัญหาของรัฐราชการของเรา คือปัญหาการต่างคนต่างทํา แบ่งกระทรวงเป็นไซโล การจะแก้ปัญหานั้นได้ เราจึงออกแบบโครงสร้างทีมบริหารแบบนี้ รองนายกรัฐมนตรี 4 คน คุม 4 ด้านที่สําคัญ
นอกจากนโยบาย วิสัยทัศน์ รองนายกรัฐมนตรี ที่เราพร้อม และไม่รู้ว่าจะพร้อมมากกว่านี้ได้อย่างไร สิ่งที่เรามีมากกว่าพรรคการเมืองอื่น แน่นอนคือ เขาอาจจะมีหัวคะแนนที่เป็นเงินซื้อ แต่เรามีหัวคะแนนธรรมชาติ ในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคทุกคน
ดังนั้น การหาเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้ พรรคประชาชนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อให้ท่านตามหาหัวคะแนนธรรมชาติในพื้นที่ให้เจอ และดึงพลังเสียงพวกเขาออกมา ให้พวกเขาช่วยเป็นปากเสียง ช่วยกันสร้างพลังงานสังคม พลังในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงในการเลือกตั้งครั้งหน้า นี่คือต้นทุนที่พรรคประชาชนมี แต่พรรคอื่นไม่มี
วันนี้เรามีความพร้อมที่สุด เรามีตัวแทนประชาชนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ เชื่อมั่นว่า 500 คนในห้องนี้ จะแน่วแน่ในอุดมการณ์วิธีการทํางานอย่างพรรคประชาชน ชัดเจนในการสื่อสารนโยบาย เชื่อมั่นในทีมเพื่อนร่วมพรรค ตั้งแต่ทีมผู้ช่วยหาเสียงจนถึงผู้บริหาร หนักแน่นในการครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี
อย่างไรก็ตาม วันที่ 25 ธันวาคม เราจะเปิดนโยบาย วันที่ 27 ธันวาคม เราจะเปิดระบบรับบริจาค เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง แล้วพบกันในพื้นที่ พบกันในวันเลือกตั้ง พบกันในวันที่พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาล
ภายหลังจากเสร็จงาน ผู้สื่อข่าวได้ขออนุญาตสัมภาษณ์นายณัฐพงษ์ ในประเด็นการเมือง โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวสั้นๆ ว่า “ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์นะครับ”