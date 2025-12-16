”วันนอร์-ทวี“ ประชุมจัดทัพ นำพรรคประชาชาติ สู้ศึกเลือกตั้ง ‘69

“พรรคประชาชาติ” นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร แกนนำพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค-เดินหน้าสู้ศึกเลือกตั้ง 2569
วันนี้ (16 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สำนักงานใหญ่พรรคประชาชาติ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ว่า เมื่อเวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร แกนนำพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ , นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคประชาชาติ และคณะกรรมการบริหารพรรค ประชุมร่วมกัน ในวาระต่าง ๆ อาทิ วาระเรื่องการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. ฯลฯ
โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคในจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อย่างพร้อมเพรียง เพื่อหารือสถานการณ์ทางการเมืองและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร แกนนำพรรคประชาชาติ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ได้กล่าว ขอบคุณ อดีต สส. , คณะกรรมการบริหารพรรค และบุคลากรของพรรคทุกคน ที่ทำให้ประชาชนทุกคนรู้ว่า พรรคประชาชาติ ของเรายังอยู่
ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวในที่ประชุมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมพลังในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมือง โดยระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาชาติพร้อมประกาศตัวเป็น "พรรคหลัก" ของประเทศ ซึ่งคำว่าพรรคหลักในที่นี้ ไม่ได้วัดกันที่จำนวนตัวเลขของผู้แทนฯ ที่มีจำนวนมากเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการทำหน้าที่เป็น "หลัก" ในสถาบันนิติบัญญัติตลอด 2 สมัยที่ผ่านมา
"ในระบอบนิติบัญญัติปัจจุบัน ที่ผ่านมาพรรคประชาชาติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส. ของพรรคทุกคนได้ทำหน้าที่เป็นหลักให้กับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะท่านอาจารย์วันนอร์ที่ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ อย่างสมเกียรติ" พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าว
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงวาระสำคัญในการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรค จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารงานพรรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามกฎหมาย เตรียมพร้อมขับเคลื่อนพรรคสู่สนามเลือกตั้งอย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้อุดมการณ์ "เติบโตด้วยศรัทธา ยั่งยืนเพื่อประชาชน"
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยังได้กล่าวปลุกพลังสมาชิกพรรคให้ร่วมกันสร้างพรรคประชาชาติให้เป็น "สถาบันทางการเมือง" ที่ยั่งยืน ข้ามพ้นวัฏจักรเดิมๆ ของการเมืองไทย โดย กล่าวเน้นย้ำถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่พรรคประชาชาติต้องก้าวข้ามไปให้ได้ โดยระบุว่า หากพรรคสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ พรรคประชาชาติจะไม่ใช่แค่พรรคการเมืองธรรมดา แต่จะกลายเป็น "สมบัติที่แท้จริงของประชาชน" และเป็นความรู้สึกร่วมของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ช่วยกันก่อร่างสร้างตัวกันมา