จับตายุบสภา! “อนุทิน” สั่งสมาชิกพรรคเตรียมพร้อมฟังสัญญาณ 12 ธ.ค.

พรรคภูมิใจไทยประชุมใหญ่วิสามัญ เลือกคณะกรรมการสรรหา เตรียมพร้อมทำไพรมารีโหวต เผย “อนุทิน” สั่งในที่ประชุม ให้รอฟังสัญญาณ “12 ธ.ค.” อาจมีความเคลื่อนไหวสำคัญทางการเมือง
วันนี้(23 พ.ย.) ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงผลการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคภูมิใจไทย ครั้งที่ 1/2568 โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครในส่วนตัวแทนประจำจังหวัดและหัวหน้าสาขาพรรค จำนวน 11 คน แบ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค 5 คน และตัวแทนจากการเลือกตั้ง 6 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำไพรมารีโหวต และรับมือการเลือกตั้งครั้งต่อไป
โฆษกพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมใหญ่ยังมีการประชุมพรรคร่วมรัฐบาล โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรค เข้าร่วมและกำชับให้สมาชิกพรรคเตรียมพร้อมรอฟังสัญญาณ ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ซึ่งมีข่าวหลายกระแสว่าอาจมีความเคลื่อนไหวสำคัญทางการเมือง โดยนายอนุทินระบุในที่ประชุมว่าให้จับตาทั้งสัญญาณจากตัวเขาเองและจากสภาผู้แทนราษฎร
นอกจากนี้ นายอนุทินยังแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (MOA) ระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งกำหนดให้มีการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการจัดทำประชามติ และเตรียมขอให้ประธานรัฐสภาเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติม) วาระที่ 2 ในวันที่ 10–11 ธันวาคมนี้
น.ส.แนนระบุเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเหรัญญิกพรรค เป็นหัวหน้าทีมดูแลว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ทุกเขต พร้อมเปิดแคมเปญรับสมัครบุคคลที่สนใจทำงานการเมืองร่วมกับพรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
น.ส.ศุภมาส กล่าวถึงความคืบหน้าการคัดเลือกผู้สมัครว่า ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงสมัครมากกว่าจำนวนที่นั่งถึง 3 เท่า ประกอบด้วยอดีตนักการเมืองท้องถิ่น อดีต ส.ส. นักธุรกิจ ข้าราชการ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งช่วงอายุและประสบการณ์ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีอุดมการณ์ตรงกับพรรค มีใจรักประชาชน และพร้อมอุทิศตนทำงานเพื่อบ้านเมืองโดยไม่หวังผลตอบแทน
“พรรคภูมิใจไทยเปิดกว้างสำหรับคนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ขอเชิญชวนคนไทยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปและอาศัยอยู่หรือมีประวัติศึกษา-ทำงานในกรุงเทพมหานคร มาสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. โดยไม่จำเป็นต้องมีเส้นสายหรือรู้จักผู้ใหญ่ในพรรค ทุกคนสามารถเดินเข้ามาสมัครได้ พรรคพร้อมต้อนรับทุกคน” น.ส.ศุภมาสกล่าว