ปธ.รัฐสภาเป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ยะลา-นราธิวาส

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" ซึ่งดำเนินงานโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และผู้สนับสนุนต่าง ๆ เพื่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และประชาชนที่ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้มอบบ้านหลังที่ 230 พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ นางงือแย สาเมาะ ชาวบ้านสุไหงบาตู หมู่ที่ 5 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่ และ มอบบ้านหลังที่ 229 พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ นายมะแอ ดะอุแม ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบาออ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส. นราธิวาส นายซูการ์โน มะทา สส. ยะลา ผศ.วรวิทย์ บารู สส. ปัตตานี พรรคประชาชาติ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า บ้านทั้งสองหลังนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอุทิศพระวรกายช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาตลอด สถาบันพระปกเกล้าจึงได้สืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการดังกล่าวให้ผู้ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสร้างบ้านแล้วทั้งสิ้น 231 หลัง ทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงบ้านสำหรับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย- กัมพูชา
สำหรับ โครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" ถือเป็นปีแรกที่ดำเนินงานในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งหมด 3 หลัง โดยมีแผนขยายเป็น 5 หลังในปีหน้า ซึ่ง 3 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน และอีก 2 หลัง สำหรับในโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน
พร้อมกันนี้ ประธานรัฐสภาได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ทุ่มเท มุ่งมั่นทำงานจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนให้มีบ้านพักอาศัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ รวมถึง สส. ผู้นำท้องถิ่น เทศบาล นายอำเภอ และประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างการทำงานเพื่อคนยากจนอย่างแท้จริง พร้อมหวังว่าบ้านหลังใหม่นี้จะช่วยให้ผู้รับมอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่พักอาศัยที่อบอุ่นและปลอดภัยตลอดไป