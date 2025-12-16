สุดคึกคัก! บ้านใหญ่นามสกุลดังพรึ่บ แห่ตบเท้าสมัครว่าที่ผู้สมัคร สส.ภท.วันที่ 2

“ภูมิใจไทย” เปิดรับสมัครว่าที่ผู้สมัคร สส.วันที่สอง ลูกนายก ชาญ สมัคร สส.ปทุมธานี พร้อมด้วย บ้านใหญ่ พร้อมพัฒน์-จันทรสุรินทร์-รัตนเศรษฐ-รัชกิจประการ-ครุฑขุนทด-สินธุไพร ทยอยเข้ามาสมัครต่อเนื่อง
วันนี้ (16 ธ.ค.) วันที่สอง พรรคภูมิใจไทยเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หลังจากยุบสภา อดีต สส.และกลุ่มการเมืองทยอยเดินทางเข้าสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย กลุ่มของ นายพินิจ จันทรสุรินทร์ ที่มาสมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย ลูกชายและลูกสะใภ้ คือ นายชวนิต จันทรสุรินทร์ ว่าที่ผู้สมัครลำปาง เขต 1, นายศรีพรหม หอมยก ลำปาง เขต 2, นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ ลำปาง เขต 3 และ นางภุมรา จันทรสุรินทร์ ลำปาง เขต 4 และจังหวัดลำพูน นายยุทธพงศ์ ไชยศร เขต 1, นายศิรศักดิ์ ทองยอด เขต 2
นายสันติ พร้อมพัฒน์ พร้อมด้วย ลูกชาย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ ว่าที่ผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ, นายพงศกร อรรณนพพร, น.ส.ปัณรสี ครุฑขุนทด
ขณะที่ น.ส.ชิดชนก พวงเพ็ชร์ ลูกสาว นายก ชาญ พวงเพ็ชร์ ได้มาสมัคร ว่าที่ผู้สมัคร สส.ปทุมธานี เขต 2 ผนึกกำลัง นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ บุตรชายนายก เบี้ยว นายกฤษดา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ที่มาลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย
นอกจากนี้ อดีต สส.จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ลงสมัครในนามภูมิใจไทย ประกอบด้วย น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ ลงสมัครเขต 1 นายยุพราช บัวอินทร์ เขต 2, นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เขต 3, นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เขต 4, วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เขต 5, นายอัคร ทองใจสด เขต 6,
ด้าน ครอบครัวรัตนเศรษฐ ส่งลูกชายลงสมัคร สส.จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายทวิรัช รัตนเศรษฐ เขต 5, นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ เขต 16
ส่วน นายประสาท ตันประเสริฐ อดีต สส.พรรคชาติพัฒนา ได้ย้ายมาลงสมัคร สส.นครสวรรค์ เขต 6 ในนามพรรคภูมิใจไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวณัฐธิดา เล็กอุดากร เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล เขต 5, นายศักดา คงเพชร เขต 7, นายธนชัย สินธุไพร ร้อยเอ็ด เขต 8
จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเทิดแผ่นดินทอง ธารชัย เขต 1, นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา เขต 2
จังหวัดสตูล เขต 1 นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ ลูกชาย นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ที่ขยับขึ้นระบบบัญชีรายชื่อ