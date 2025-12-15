ภูมิใจไทยเปิดรับผู้สมัคร สส.วันแรกคึกคัก บ้านใหญ่มาครบ กลุ่ม ‘สุชาติ-เอกนัฏ-วราวุธ‘

ภูมิใจไทยคึกคัก เปิดตัวรับผู้ลงสมัคร สส.วันแรก บ้านใหญ่มาครบ กลุ่ม ‘สุชาติ - เอกนัฏ- วราวุธ‘ จับตา อดีต สส. เพื่อไทย - ปชน. จ่อย้ายซบ ร่วมทัพสู้เลือกตั้ง 69
วันนี้ (15 ธ.ค. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเป็นวันแรกที่พรรคเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เพื่อให้ทันกรอบระยะเวลา 30 วัน หลังยุบสภาฯ ที่ผู้สมัครต้องหาสังกัดพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา อดีต สส.และกลุ่มการเมืองต่างทยอยเดินทางเข้าสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ในเวลา 09:55 น. กลุ่ม 16 ที่นำโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาถึง โดยนายสุชาติยืนยันว่า อดีต สส.ในกลุ่ม จะเดินทางมาสมัครครบทั้ง 16 คน
ขณะที่ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำอดีต สส.ในสังกัดมาสมัครเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปี 2569 ด้วยเช่นกัน
ต่อมา ในเวลา 11:00 น. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ นำทีมสุดซอย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยคาดว่านายเอกนัฏจะเข้ามารับผิดชอบพื้นที่เขตเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ร่วมกับ นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ส่วนไฮไลต์หลักของวันอยู่ที่ช่วงเที่ยงวันนี้ คือนายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่จะนำอดีต สส. อีก 12 คน เข้าสังกัดพรรคอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันนี้ พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรค ซึ่งถือเป็นการคิกออฟ สู่สนามการเลือกตั้งอย่างเต็มตัว โดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้สมัครที่จะลงรับเลือกตั้ง ซึ่งพรรคตั้งเป้าหมายจะต้องส่งผู้สมัครให้ครบ 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ยังมีอดีต สส.กทม. จากพรรคประชาชนที่พรรคเดิมไม่ได้ส่งลงสมัครต่อ มาติดต่อขอเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพันลภ อดีต สส.อุบลราชธานี และนางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย จะเดินทางมาแสดงเจตจำนงค์เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทยแล้ว ยังมี อดีต สส. พรรคเพื่อไทยอีกหลายรายจ่อตามมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยมาสังกัดสมทบด้วย