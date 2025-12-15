ทำไม่พัก! ชป.เดินหน้า ลุยกำจัดผักตบ–ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อย่างต่อเนื่อง

กรมชลฯเดินหน้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง
กรมชลประทานได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจกำจัดวัชพืช ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านบริเวณ คลองทราย บ้านทุ่งป่ากระถิน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรบริเวณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา บริเวณ หน้าเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพบริเวณ ทุ่นดักผักตบชวาหน้าประตูระบายน้ำพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยาบริเวณ ด้านหน้าประตูระบายน้ำสองพี่น้อง ตำบลบางสาม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน บริเวณ คลองสาย D1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขัง สำนักงานชลประทานที่ 12
1.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จำนวน 42 เครื่อง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิบริเวณ ตำบลบ้านแหลม , ตำบลโครกคราม , ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จำนวน 31 เครื่อง บริเวณ ตำบลบางตะเคียน , ตำบลบางพลับ , ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จำนวน 11 เครื่อง
2.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จำนวน 7 เครื่อง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง
3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จำนวน 20 เครื่อง ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง บริเวณ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
4.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
5.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และ ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานชลประทานที่ 15 บริเวณ เทศบาลนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 17 บริเวณ บ้านชุมบก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้ทั่วถึงและสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วมในบางพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460