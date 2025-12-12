ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่

ชัยนาท - กรมชลประทานเปิดเวทีปัจฉิมนิเทศและสื่อสัญจร สรุปผลศึกษาปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช–บางบาล ชัยนาท–อยุธยา–สิงห์บุรี เดินหน้าฟื้นฟูโครงสร้างเก่าใช้มานานกว่า 40–70 ปี เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ–ระบายน้ำ แก้ภัยแล้ง–น้ำท่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรกว่า 200,000 ครัวเรือน
วันนี้ (12 ธ.ค.) นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศสรุปผลการศึกษา พร้อมกิจกรรมสื่อสัญจร “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช–บางบาล จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งจัดขึ้น 2 เวทีในพื้นที่อยุธยาและสิงห์บุรี
โดยเวทีแรกเป็นการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล มีนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นคณะสื่อสัญจรลงพื้นที่ปากคลองชัยนาท–อยุธยา เพื่อรับฟังสรุปแนวทางปรับปรุงโครงการ และเยี่ยมชมเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
ส่วนเวทีที่สอง จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนผู้ใช้น้ำเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายปรัชญา ฉายวัฒนา เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ถือเป็นโครงการสำคัญภายใต้ “โครงการเจ้าพระยาใหญ่” สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2495 และ 2525 ตามลำดับ ปัจจุบันมีอายุใช้งานยาวนาน ทำให้โครงสร้างหลายส่วนเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อศักยภาพการส่งน้ำ–ระบายน้ำ โครงการมหาราช มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 404,660 ไร่ ครอบคลุม 5 จังหวัด 16 อำเภอ โครงการบางบาล พื้นที่รับประโยชน์ 130,810 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัด 6 อำเภอ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนจากเกษตรกรรมกลายเป็นชุมชนและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบความต้องการใช้น้ำเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
กรมชลประทานจึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสม เพื่อเสนอแผนปรับปรุงโครงสร้าง ระบบชลประทานหลัก–รอง การบริหารจัดการน้ำ และแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับข้อเสนอของท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ใช้น้ำหลัก
รวมถึงปรับปรุงประตูระบายน้ำมหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองชัยนาท–อยุธยา ฟื้นฟูระบบส่งน้ำ–ระบายน้ำหลัก เสริมแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มการเก็บกัก แผนแก้ปัญหาน้ำท่วม การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์
ผลลัพธ์หลังปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะทำให้พื้นที่รับประโยชน์กว่า 404,660 ไร่ มีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 8,653 บาท/ไร่ และกว่า 132,241 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการป้องกันน้ำท่วม–ขาดแคลนน้ำ
9 แผนงานปรับปรุงโครงการบางบาล ประกอบด้วยเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ–ระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ พัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล–บ้านแพนปรับปรุงด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีบริหารน้ำ ฟื้นฟูอาคารและครุภัณฑ์
คาดว่าเกษตรกรกว่า 2,911 ราย จะมีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 43,510 บาท/ครัวเรือน และกว่า 72,718 ครัวเรือน จะได้รับประโยชน์จากการลดความเสียหายอุทกภั
กรมชลประทานย้ำว่า เมื่อโครงการปรับปรุงทั้งสองแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารน้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ รองรับสถานการณ์น้ำท่วม–น้ำแล้งในอนาคต และเสริมความมั่นคงการเกษตรของพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอย่างยั่งยืน