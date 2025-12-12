xs
xsm
sm
md
lg

ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - กรมชลประทานเปิดเวทีปัจฉิมนิเทศและสื่อสัญจร สรุปผลศึกษาปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช–บางบาล ชัยนาท–อยุธยา–สิงห์บุรี เดินหน้าฟื้นฟูโครงสร้างเก่าใช้มานานกว่า 40–70 ปี เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ–ระบายน้ำ แก้ภัยแล้ง–น้ำท่วม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรกว่า 200,000 ครัวเรือน

วันนี้ (12 ธ.ค.) นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศสรุปผลการศึกษา พร้อมกิจกรรมสื่อสัญจร “โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช–บางบาล จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งจัดขึ้น 2 เวทีในพื้นที่อยุธยาและสิงห์บุรี

โดยเวทีแรกเป็นการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล มีนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นคณะสื่อสัญจรลงพื้นที่ปากคลองชัยนาท–อยุธยา เพื่อรับฟังสรุปแนวทางปรับปรุงโครงการ และเยี่ยมชมเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

ส่วนเวทีที่สอง จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหน่วยงานราชการและประชาชนผู้ใช้น้ำเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

นายปรัชญา ฉายวัฒนา เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ถือเป็นโครงการสำคัญภายใต้ “โครงการเจ้าพระยาใหญ่” สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2495 และ 2525 ตามลำดับ ปัจจุบันมีอายุใช้งานยาวนาน ทำให้โครงสร้างหลายส่วนเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อศักยภาพการส่งน้ำ–ระบายน้ำ โครงการมหาราช มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 404,660 ไร่ ครอบคลุม 5 จังหวัด 16 อำเภอ โครงการบางบาล พื้นที่รับประโยชน์ 130,810 ไร่ ครอบคลุม 2 จังหวัด 6 อำเภอ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนจากเกษตรกรรมกลายเป็นชุมชนและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้รูปแบบความต้องการใช้น้ำเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

กรมชลประทานจึงดำเนินการศึกษาความเหมาะสม เพื่อเสนอแผนปรับปรุงโครงสร้าง ระบบชลประทานหลัก–รอง การบริหารจัดการน้ำ และแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับข้อเสนอของท้องถิ่นและเกษตรกรผู้ใช้น้ำหลัก

รวมถึงปรับปรุงประตูระบายน้ำมหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองชัยนาท–อยุธยา ฟื้นฟูระบบส่งน้ำ–ระบายน้ำหลัก เสริมแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มการเก็บกัก แผนแก้ปัญหาน้ำท่วม การใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงอาคารและครุภัณฑ์

ผลลัพธ์หลังปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะทำให้พื้นที่รับประโยชน์กว่า 404,660 ไร่ มีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 8,653 บาท/ไร่ และกว่า 132,241 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการป้องกันน้ำท่วม–ขาดแคลนน้ำ

9 แผนงานปรับปรุงโครงการบางบาล ประกอบด้วยเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำ–ระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ พัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำบางบาล–บ้านแพนปรับปรุงด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีบริหารน้ำ ฟื้นฟูอาคารและครุภัณฑ์

คาดว่าเกษตรกรกว่า 2,911 ราย จะมีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 43,510 บาท/ครัวเรือน และกว่า 72,718 ครัวเรือน จะได้รับประโยชน์จากการลดความเสียหายอุทกภั

กรมชลประทานย้ำว่า เมื่อโครงการปรับปรุงทั้งสองแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารน้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ รองรับสถานการณ์น้ำท่วม–น้ำแล้งในอนาคต และเสริมความมั่นคงการเกษตรของพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอย่างยั่งยืน










ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่
ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่
ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่
ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่
ชลประทานเร่งยกระดับ “มหาราช–บางบาล” ขับเคลื่อนแผนบูรณาการน้ำเจ้าพระยา เพิ่มศักยภาพชลประทานกว่า 5.3 แสนไร่
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น