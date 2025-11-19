สุพรรณบุรีประชุมเข้ม สั่งเร่งระบายน้ำจุดท่วมขังยาว หลังคาดระดับน้ำเจ้าพระยาลดต่อเนื่องช่วง 20–24 พ.ย.นี้

สุพรรณบุรี - กอ.รมน.ภาค 1 ร่วมจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมบริหารสถานการณ์อุทกภัย ปี 2568 เตรียมเครื่องจักรกล–กำลังคนรับมือ พร้อมคาดการณ์น้ำลดสูงสุด 0.75 เมตร เร่งบูรณาการทุกหน่วยเพื่อลดผลกระทบชาวบ้านโดยเร็ว
วันนี้( 19 พ.ย.) พ.อ.ณัฐติพงษ์ ตะโกใหญ่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท.) เข้าร่วมประชุมบริหารสถานการณ์อุทกภัย ปี 2568 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมครั้งนี้มี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ปลัดจังหวัด หน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่วนราชการและอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและการคาดหมายสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,688 ลบ.ม./วินาที
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 20 –24 พฤศจิกายน 2568 จะสามารถปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,400–2,700 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอีกประมาณ 0.40–0.75 เมตร
ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สองพี่น้อง ผักไห่ บางเลน และสามชุก รายงานสถานการณ์การควบคุม–ระบายน้ำและจุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง ขณะที่อำเภอสองพี่น้อง บางปลาม้า และอู่ทอง รายงานผลกระทบต่อการเกษตร ประมง และพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยในเขตน้ำท่วมยาว
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ พร้อมรับนโยบายดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมติ ครม. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน “เร่งระบายน้ำ” ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังมานาน และดำเนินการทุกด้านเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้เร็วที่สุด