24 ชม.เพื่อประชาชน! ชป.ระดมเครื่องสูบน้ำทั่วประเทศ เร่งระบายน้ำขัง-กำจัดผักตบชวา

กรมชลฯเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องกว่า 10 จว. บูรณาการทุกหน่วยเร่งระบายน้ำขัง–กำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล รองรับฝนปลายปี 68-69 สนองคำสั่งรมว.เกษตรฯ ติดตาม-ดูแลปชช.รวดเร็วทุกพื้นที่
วันนี้(12 พ.ย. 68) กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ตามข้อห่วงใยของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงปี 2568/2569 โดยในขณะนี้ได้ดำเนินภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่ อาทิ สำนักงานชลประทานที่ 3 บริเวณหมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานชลประทานที่ 4 หมู่ 14 บ้านเนินทอง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานชลประทานที่ 7 วัดเสนาวงศ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานชลประทานที่ 10 ลานจอดรถหน้าพระราชวังบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง หมู่ 8 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บ้านหนองตะโก หมู่ 5 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดชัยนาท หมู่ 3 ตำบลหางน้ำสาคร และหมู่ 4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสระบุรี หมู่ 7 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้
สำนักงานชลประทานที่ 13 ปากซอยพุรางนิมิต ซอย 12 ถนนพัฒนาการ หมู่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 15 บ้านหนำหย่อม หมู่ 2 และบ้านปากตรง หมู่ 6 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานชลประทานที่ 17 ท่อระบายน้ำปิเหล็งสาย 2 หมู่ 7 บ้านปิเหล็งใต้ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
โครงการชลประทานนครราชสีมา บ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนี้ ยังมีภารกิจ กำจัดผักตบชวา ที่ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดทางน้ำและลดการอุดตันในระบบระบายน้ำ
ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดวัชพืชในทุกพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมกระจายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง