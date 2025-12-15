"ท้อป" ขนอดีต สส.-แกนนำ ชทพ.สมัครเข้าภูมิใจไทย โวหลังเลือกตั้งเป็นแกนนำรัฐบาล ใครอยากปักธงสุพรรณต้องรบกันสักตั้ง

‘วราวุธ‘ ขนอดีต สส.-แกนนำพรรค ’ชาติไทยพัฒนา‘ สมัครสมาชิก ‘ภูมิใจไทย‘ มั่นใจ เลือกตั้งรอบหน้า ’ภูมิใจไทย’ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ประกาศลั่น “หากใครอยากปักธงสุพรรณ ต้องรบกันสักตั้ง“
วันนี้ (15 ธ.ค. 68) ที่พรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นำอดีต สส. และแกนนำกลุ่ม ประกอบด้วย นายสรชัด สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ, นายนพดล มาตรศรี, นายเสมอกัน เที่ยงธรรม, นายประภัตร โพธสุธน, นายศุภโชค ศรีสุขจร, นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์, นายอนุชา สะสมทรัพย์, นายอนุรักษ์ จุรีมาศ, นายนิกร จำนง และนายกนก วงษ์ตระหง่าน เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง 2569
นายวราวุธ เปิดเผยว่า ตนนำ สส.พรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย โดย สส. ของเราทั้ง 10 คน และบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ ความสามารถ ก็มาร่วมงานด้วยกัน พร้อมย้ำว่า เป็น สส.ในพื้นที่ของพรรคชาติไทยพัฒนา ใน จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และร้อยเอ็ด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมุ่งหมายที่มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ กล่าวว่า ตนคิดว่าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไป ทำให้การทำงานของพรรคการเมืองขนาดเล็ก เป็นการทำงานค่อนข้างจำกัด และที่ผ่านมาตนได้พูดหลายครั้งแล้วว่า พรรคชาติไทยพัฒนาดูแลได้แค่กระทรวงเดียว วันนี้การที่พวกเราทุกคนมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย จะเอื้อให้การทำงานของทีมงาน เราผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทย และเราจะมีเครือข่าย การทำงานกระทรวงการทำงานกับภาครัฐ ก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะมีกระทรวงเดียว และเรามั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทย จะเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ส่วนมั่นใจแค่ไหนว่า ฐานจะเสียงจะสนับสนุนในการสวมเสื้อตัวใหม่ นายวราวุธ กล่าวว่า แน่นอนว่าจะต้องมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างที่มีสุภาษิตต่างชาติว่าไว้ “อย่าสนว่าแมวสีอะไร ตราบใดที่จับหนูได้”
ดังนั้น ไม่ว่าจะใส่เสื้อของพรรคใด ได้รับแต่วันนี้ได้รับเกียรติจากพรรคภูมิใจไทย มาร่วมงานกัน แต่เราก็ยังเป็นบุคลากรเดิมคนเดิม ศักยภาพในการทำงานนอกจากเหมือนเดิมแล้วเพิ่มเติมคือ เครือข่ายการทำงานที่เรามีเพื่อนฝูง มีเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทย ที่จะทำงานตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนกระแสข่าวที่ว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยแค่ชั่วคราวนั้น นายวราวุธ ปฏิเสธ พร้อมระบุว่า วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า เราเดินทางกันมาทุกคน ไม่มีคำว่าชั่วคราว เรามาแล้วเพื่อทำให้องค์กรที่เราอยู่ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งพรรคภูมิใจไทย จะได้สรรพกำลัง ทั้งหมดของพวกเราทุกคนที่จะทุ่มเทให้กับภาคภูมิใจไทย
ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา จัดส่งผู้สมัครลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายวราวุธ ไม่ขอตอบคำถามนี้ เพราะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว
ส่วนบทบาทการร่วมงานของพรรคภูมิใจไทยได้มีการหารือแล้วหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องแล้วแต่หัวหน้าพรรคว่า จะมีแนวทางอย่างไรในการทำงาน เราไม่มีปัญหา
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ตนไม่ติดใจ เราได้มีโอกาสมาทำงานให้กับประชาชน และตั้งใจที่จะทำงานให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ หัวใจสำคัญที่เราตัดสินใจ มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย
ส่วนความมั่นใจทีมพรรคชาติไทยพัฒนาที่ย้ายมาพรรคภูมิใจไทย จะได้ สส.ยกก๊วนเหมือนเดิมหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า เราจะทำให้ดีที่สุด
”แต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้ง เราไม่เคยประมาท เพราะคู่ต่อสู้ก็มากด้วยความสามารถ แต่ถ้าจะมาปักธงในสุพรรณบุรี ก็คงต้องรบกันให้เต็มที่กันไปข้างนึง ถ้าคิดจะอยากมาปักธงในสุพรรณบุรีก็ลองดูสักตั้งนึง ไม่ว่าจะเป็น ศิลปอาชา, โพธสุธน, เที่ยงธรรม, ประเสริฐสุวรรณ, มาตรศรี ก็ลองงัดกันสักตั้ง วันนี้ไม่ลองก็ไม่รู้ ถ้าอยากจะปักธงก็ลองกันดู“ นายวราวุธ กล่าวทิ้งท้าย