“จองชัย” ไม่อยากให้ “วราวุธ” ย้าย ย้ำ คนสุพรรณผูกพัน ชทพ.มาก ยกเคสตนปี 62 ยังแพ้แม้เป็น สส.มา 40 ปี

“เฮียจองชัย” เผย ไม่อยากให้ “วราวุธ” ย้ายพรรค ย้ำ คนสุพรรณบุรี ผูกพันกับชาติไทยพัฒนามาก พร้อมยกเคสเลือกตั้งปี 62 ที่แพ้เลือกตั้งเพราะย้ายพรรค แม้จะเป็น สส.มา 40 ปี
วันนี้ (20 พ.ย.) นายจองชัย เที่ยงธรรม สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติ จะย้ายไปร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งรอบหน้า ว่า ตนมองว่าไปก็ดี ไม่ได้ทำให้ตัวเองพัง หรือ ร่วง แต่จะไปจริงหรือไม่ตนมองว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลง ทั้งนี้ ประเด็นที่เป็นข่าวนั้นยังไม่มีการยืนยันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเหมือนกับตอนที่นายวราวุธ มีชื่อจะไปเป็นแคนดิเดต นายกฯ ให้พรรคเพื่อไทย โดยรอบนั้นเป็นเพียงแค่ข่าว เพราะนายวราวุธไม่ได้ตอบรับอะไร
เมื่อถามว่า หากถามใจมองว่าทิศทางไหนที่จะเป็นผลดี นายจองชัย กล่าวว่า ตนเป็นพวกอนุรักษนิยม ไม่อยากให้ไป ทั้งนี้ ในตอนที่นายวราวุธรับช่วงต่อดูแลพรรคชาติไทยพัฒนาจาก นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯ ฐานะบิดา เคยระบุว่า จะรักษามรดกของพ่อบรรหารไว้ ซึ่งตนอยากให้ทบทวนคำพูดดังกล่าวให้ดี และให้ลึกซึ้ง ทั้งนี้ ตอนวันเกิดของตน เมื่อ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา นายวราวุธ มาอวยพรวันเกิด และตนได้บอกบนเวทีตอนหนึ่งว่า ชาติไทยพัฒนาเป็นมรดกของคนสุพรรณบุรี ไม่ใช่มรดกของศิลปอาชา ซึ่งตระกูลศิลปอาชา เป็นเพียงผู้ดูแลมรดกให้กับคนสุพรรณบุรี เท่านั้น และที่ผ่านมา คนสุพรรณบุรีผูกพันกับพรรคชาติไทยพัฒนามาก
“ตอนปี 2562 ตอนที่ผมย้ายไปพรรคภูมิใจไทย เพื่อลงแข่งกับ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ผมถูกรุม ผลเลือกตั้งที่ออกมา ไม่ใช่ว่าผมแพ้ นายประภัตร แต่ผมแพ้คนสุพรรณบุรี ซึ่งการเลือกตั้งรอบนั้นเป็นคติสอนใจให้กับผมว่า ผมเป็น สส.มา 40 ปี แต่เมื่อย้ายพรรคก็แพ้ เพราะคนสุพรรณบุรรีผูกพันกับพรรคชาติไทยพัฒนามากกว่าผม” นายจองชัย กล่าว
เมื่อถามถึงกระแสการเมืองและการต่อสู้ในพื้นที่ที่ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนาดูแล นายจองชัย กล่าวว่า นายเสมอกัน ลงพื้นที่ตลอด และครั้งหน้าพร้อมจะลงเลือกตั้งโดยไม่มีใครจะทำร้ายได้
เมื่อถามว่า นายเสมอกัน เป็น สส.สุพรรณบุรี ที่ถูกจับตาว่าจะย้ายพรรคเป็นคนแรก นายจองชัย ปฏิเสธทันที พร้อมบอกว่า “เขาต้องฟังหัวหน้าพรรค เพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยฟังพ่อ ดังนั้น หัวหน้าพรรคไปไหนเขาก็ไปด้วย แต่คนรุ่นเก่าอย่างผม เป็นอนุรักษนิยม อยากให้อยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนา”
เมื่อถามว่า มีใครมาชวนแล้วบ้างหรือไม่ นายจองชัย กล่าวว่า มีคุยกันกับ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล บิดาของ นายภราดร และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในลักษณะมาชวนให้ไปทำงานด้วยกัน แต่ตนบอกว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประชุมพรรคคงยังตอบอะไรไม่ได้ ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนาเตรียมประชุมพรรคสมัยวิสามัญ ในช่วงเดือน ธ.ค. นี้