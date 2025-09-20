ประเดิมงานแรก “นายกฯ หนู“ ควงภรรยาลุยอ่างทอง อวยพรวันเกิด “ภราดร” 46 ปี ย้ำ 4 เดือนยุบสภาไม่ต้องลุ้น

"อนุทิน" พร้อมภรรยาลุยอ่างทอง อวยพรวันเกิด “ภราดร” 46 ปี "เฮียตือ" ยกครอบครัวปริศนานันทกุล ต้อนรับอบอุ่น โปรยยาหอม ไม่ลืมอ่างทอง มีพระคุณ ขอตัว “รมต.แบด“ ช่วยงานเพื่อประเทศ ลั่น 4 เดือนยุบสภาไม่ต้องลุ้น
เมื่อเวลา 09.25 น.วันที่ 20 ก.ย.ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(อบจ.อ่างทอง) จ.อ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อม น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา ลงพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยนายกฯ ใช้รถโตโยต้า อัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน ภษ 9559 กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีพร้อมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครบ46 ปี และยินดีกับครอบครัวปริศนานันทกุล พร้อมพบปะส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ประชาชน โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครอบครัวปริศนานันทกุล นำโดย นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย รวมถึงตัวแทนพรรคการเมือง ที่มาต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนายกฯและนายภราดร อาทิ พรรคชาติไทยพัฒนา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตสส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก
โดยนายอนุทิน ได้ทักทายนายจองชัย อย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินพบปะประชาชนพร้อมถ่ายภาพเซลฟี่ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นำแจกันดอกไม้ และกระเช้าแสดงความยินดีกับนายภราดร และช่วงหนึ่ง นายกฯ เข้าไปทักทายนายอำนวย กลิ่นอยู่ นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมกับถามพระที่ห้อยคอว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใช่หรือไม่ ก่อนชมว่าสวย
จากนั้นนายอนุทิน กล่าวอวยพร ภราดรได้มอบพวงมาลัยดอกไม้ ทักชาวอ่างทอง ตอนหนึ่ง ว่า วันนี้เรามีแขกผู้ใหญ่มาร่วมในงานวันคล้ายวันเกิดของนายภราดร ท่านแรกเป็นคนที่ตนเคารพนับถือเป็นแบบอย่างในการทำงานทางการ คือ นายจองชัย นายนิกร ซึ่งเหมือนพี่ชายที่เคารพ เคยอยู่ร่วมครม.เมื่อ 20 ปีที่แล้ว สมัยที่ตนเป็นรมช.สาธารณสุข นายกฯอบจ. อยุธยา พล.ต.ท.คำรณวิทย์ นายกอบจ.ปทุมธานี วันนี้ถามว่าเราอยากให้ผู้ว่าฯคนนี้อยู่ต่อหรือไม่ ขอให้ตบมือให้ดังไปถึงกระทรวงมหาดไทย คืนความเป็นธรรมให้กับเรา ทุกคนมาวันนี้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายภราดร ไม่มีรัฐมนตรี มีแต่แบด และแชมป์ ที่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ประชาชนเลือกให้มาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย ส่วนตนมาจังหวัดอ่างทองตั้งแต่เป็นวุ้นทางการเมือง ถึงไม่เชิญก็ต้องมาเพราะติดหนี้ชาวอ่างทองไว้มาก และจบจากนี้จะไปดูน้ำท่วม ทราบว่าปีนี้ปริมาณน้ำท่วมน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ก็ไม่ประมาทต้องดูแลประชาชน ดูแลการบริหารจัดการน้ำ เรามีรัฐมนตรีมา 1 คนแล้ว หวังว่าจะเห็นน้องชายอีกคนได้เป็นรัฐมนตรี การได้ตำแหน่งครั้งนี้มาจากความขยันและทุ่มเทในการทำหน้าที่ และมั่นใจว่ามีชาวอ่างทองอยู่ข้างหลัง จึงต้องมีตำแหน่งเพื่อให้ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย และนายภราดร ต้องตามติดไปกับตน เป็นรัฐมนตรีอยู่กับลลลลตน 24 ชั่วโมง เพราะจะต้องกำกับดูแลสำนักงบประมาณ จึงขอให้มั่นใจว่านายภราดร จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุด สำหรับตนขอให้มั่นใจว่าจะเป็นนายกฯ 4 เดือน ยุบสภาแน่นอน ไม่ต้องลุ้น จากนี้จะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเลือกเรากลับมารับใช้ประชาชนอีกครั้ง
นายภราดร กล่าวว่า ขอบคุณผู้ใหญ่หลายคนที่มาจากบ้านเก่าและพรรคเก่าของตน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัว ทุกครั้ง และขอบคุณนายกฯที่มอบโอกาสให้กับชาวอ่างทองและพรรคภูมิใจไทย ที่ให้โอกาสทำงาน ขอให้คำมั่นสัญญากับหัวหน้าพรรคและประชาชนว่าทุกโอกาสที่ให้จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้กับคนจังหวัดอ่างทอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการพูดคุยกับประชาชน นายอนุทิน ได้หยอดมุกว่านายภราดรมีความเก่งทุกอย่างเหลืออยู่อย่างเดียวคือสั่งให้มีเมีย ตน อำนวยพร พร้อมอวยพรวันเกิดประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานใจใช้ทองไทยได้มากที่สุดแล้ววัย 46 ปี กำลังดีที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป ก่อนนำร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้นายภราดร และร่ายกลอนอวยพรวันเกิด “ ให้โชคดีสุขศรีวันเกิด สุขประเสริญให้หวังตั้งใจ ให้สมดังฝันใฝ่ แจ่มใสทุกวันคืน ให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ ให้คนรักมากมีดาษดื่น ทำการสิ่งใดลุล่วงราบรื่น อายุยืนปลอดโรคปลอดภัย“