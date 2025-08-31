ชทพ.ร่วมกล่อมปชน.ดัน "ชัยเกษม" พยักหน้าสัญญาณดีพรรคร่วมมาครบ ขาด "ขิง" ติดพบแพทย์ล่วงหน้า

"ประภัตร" เป็นตัวแทน ‘วราวุธ‘ ร่วมหารือขอเสียง ปชน. หนุน ‘ชัยเกษม‘ พยักหน้ารับ หลังสื่อถามมีสัญญาณที่ดีใช่หรือไม่ พรรคร่วมมาครบ ขณะ ‘เอกนัฏ‘ ติดพบแพทย์ ล่วงหน้า
วันนี้ (31ส.ค.) เวลา 14:45 น. นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา เดินทางมาถึงพรรคประชาชน โดยผู้สื่อข่าวพยามสอบถามว่า ทำไมนายวรวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค ถึงไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง นายประภัตร ตอบสั้น ๆ ว่าติดประชุม ส่วนในรายละเอียดขอขึ้นไปฟังก่อน และที่มาช้า เพราะเดินทางมาไกล
เมื่อถามว่า การที่พรรคร่วมมาครบ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ พยักหน้ารับ แบะรายละเอียดขอรอหลังประชุม ก่อนเดินขึ้นไปเพื่อร่วมวงหารือ กับแกนนำพรรคเพื่อไทย พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเจรจาครั้งนี้ ขาดเพียงแกนนำของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย เนื่องจากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค ไปพบแพทย์ตามกำหนด และการนัดหมายกันในครั้งนี้เป็นการนัดหมายที่กระชั้นชิด