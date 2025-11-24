กธ.เล่นใหญ่ใช้ไบเทคเปิดตัวผู้สมัครสส. 2 ธ.ค. จับตา "ประภัตร" แยกทางชทพ. “สินธพ” ทิ้ง รทสช.ซบ

“กล้าธรรม” เล่นใหญ่ ใช้ ไบเทค บางนา
เปิดตัวผู้สมัครลุยเลือกตั้ง 2 ธ.ค.นี้ สส.ต่างพรรค พรึบ จับตา “ประภัตร” แยกทาง ชทพ. ซบ ผู้กอง “สินธพ” ทิ้ง รทสช. ย้ายค่าย
วันนี้ (24พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคกล้าธรรม เตรียมจะเปิดตัวผู้สมัคร สส. ครั้งใหญ่เพื่อสู้ศึกเลือกตั้ง ในวันที่2ธ.ค.นี้ ที่ไบเทค บางนา โดยนอกจาก สส.เดิมของพรรคแล้ว ยังมีสส. และกลุ่มการเมืองต่างๆ พร้อมมาร่วมงานกับพรรคอีกด้วย ซึ่งมีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วก่อนหน้านี้ อาทิ กลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา และอดีตเลขาฯ พรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะมาร่วมงานกับกล้าธรรม เช่นเดียวกับ สส.ภาคใต้ ประชาธิปัตย์ ที่ใกล้ชิดกับนายเฉลิมชัย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้น ยังมีนายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ นายจักรัตน์ พั้วช่วย สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม พรรครวมไทยสร้างชาติ ก็เตรียมเปิดตัวกับกล้าธรรม รวมถึง สส.เพื่อไทย อีกจำนวนหนึ่ง
นอกจากนั้น ยังมีชื่อของนายประภัตร โพธสุธน สส.สุพรรณบุรี และเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา มีโอกาสสูงที่จะมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ภายหลังนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นำ สส.ไปเปิดตัวร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย เมื่อวานนี้ (23พ.ย.) ซึ่งนายประภัตร ไม่ได้เดินทางไปด้วย