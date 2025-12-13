แผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาพร้อมรับพิจารณาคำร้องคดีเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ

แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา พร้อมรับพิจารณาคำร้องคดีเลือกตั้ง สส.ทั่วประเทศ ศาลจังหวัดไต่คำร้อง สส.แบ่งเขต ส่วน สส.บัญชีรายชื่อ ยื่นตรงศาลฎีกาสนามหลวง
ศาลฎีกา วันนี้( 13 ธ.ค.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิจารณาคดีเลือกตั้ง ว่า ในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่การจัดการเลือกตั้งระดับประเทศ ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศนั้น แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา มีความพร้อมรองรับการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้อง คำขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง โดยหากพิจารณาจากกรอบระยะเวลาแล้ว หลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส. ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ขั้นตอนต่อไป กกต.ก็จะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศวันรับสมัครรับเลือกตั้ง สส. ทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งงานของศาลยุติธรรมจะเริ่มต้นในวันที่มีการรับสมัคร สส.ทั่วประเทศ เพราะตอนนั้นอาจมีการโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้น เช่น การที่ กกต. ไม่รับสมัครผู้สมัครบางราย ไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร หรือมีการถอนชื่อออกจากประกาศ
ซึ่งหากเป็นผู้สมัครในระบบแบ่งเขต แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ได้มอบหมายให้ศาลจังหวัด รวมถึงศาลจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับคำร้องและไต่สวนคำร้อง เพื่อส่งผลการไต่สวนผ่านทางระบบออนไลน์ที่ออกแบบโดยเฉพาะของศาลฎีกาเอง ให้แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณามีคำสั่ง แล้วส่งกลับไปให้ศาลนั้นอ่านให้คู่ความทราบต่อไป
สำหรับผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ คู่ความสามารถยื่นคำร้องได้ที่แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ที่อาคารศาลฎีกา สนามหลวง กรุงเทพมหานครได้โดยตรง โดยแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาจะเป็นผู้ไต่สวนและพิจารณาคำร้องเอง