“โฆษกศาลยุติธรรม”เผย แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา พร้อมรับพิจารณาคำร้องคดีเลือกตั้ง สส. ทั่วประเทศ โดยให้ศาลจังหวัดไต่คำร้อง สส.แบ่งเขต ส่วน สส.รายชื่อ ยื่นตรงศาลฎีกา สนามหลวง
วันนี้ 13 ธ.ค. นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมพิจารณาคดีเลือกตั้งว่า ในช่วงเวลาที่กำลังจะเข้าสู่การจัดการเลือกตั้งระดับประเทศ ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วประเทศนั้น “แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา” มีความพร้อม รองรับการพิจารณาและวินิจฉัยคำร้อง คำขอต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง โดยหากพิจารณาจากกรอบระยะเวลาแล้ว หลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส. ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็จะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง และประกาศ
วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สส. ทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งงานของศาลยุติธรรมจะเริ่มต้น ในวันที่มีการรับสมัคร สส.ทั่วประเทศ เพราะตอนนั้นอาจมีการโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้น เช่น การที่ กกต. ไม่รับสมัคร
ผู้สมัครบางราย ไม่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร หรือมีการถอนชื่อออกจากประกาศ ซึ่งหากเป็นผู้สมัครในระบบแบ่งเขตแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาได้มอบหมายให้ศาลจังหวัด รวมถึงศาลจังหวัดที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอต่าง ๆ
ทั่วประเทศ เป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับคำร้องและไต่สวนคำร้อง เพื่อส่งผลการไต่สวนผ่านทางระบบออนไลน์ที่ออกแบบโดยเฉพาะของศาลฎีกาเอง ให้แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณามีคำสั่ง แล้วส่งกลับไปให้ศาลนั้นอ่านให้คู่ความทราบต่อไป สำหรับผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ คู่ความสามารถยื่นคำร้องได้ที่แผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ณ อาคารศาลฎีกา สนามหลวง กรุงเทพมหานครได้โดยตรง โดยแผนกคดีเลือกตั้ง
ในศาลฎีกาจะเป็นผู้ไต่สวนและพิจารณาคำร้องเอง