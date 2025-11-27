จำคุกอ่วม! บัญชีม้า 11 ราย โดนคุก 14-18 ปี โฆษกศาลชี้ ลงโทษเด็ดขาด มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง!

โฆษกศาลยุติธรรม เผย ศาลอาญาพิพากษาจำคุกอ่วม 11 จำเลย เปิดบัญชีม้า-สแกมเมอร์ หลอกลวงประชาชน จำคุก 14-18 ปี เหตุกระทบความสงบเรียบร้อย ระบบเศรษฐกิจ เพื่อปกป้องสังคม มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง
วันนี้ ( 27 พ.ย.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำเลยในคดีเปิดบัญชีม้า สแกมเมอร์ หลอกลวงทางโทรศัพท์ โดยโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง11ในฐานเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และยอมให้ใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวเพื่อฉ้อโกงหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชี (บัญชีม้า) เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่น และจำเลยทั้ง11 กับพวกร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นสุ่มโทรศัพท์ติดต่อและกดเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัติผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โทรหาผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหาย หลงเชื่อและโอนเงินให้จำเลยทั้ง11 กับพวกเป็นจำนวน 21,249,998.40 บาท ขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง 11 ราย และคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย
จำเลยทั้ง 11 รายให้การรับสารภาพ
ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยทั้ง 11 ราย กระทำผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น รวม 9 กระทง และฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง การกระทำของจำเลยทั้ง11 ราย ตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความว่า มีลักษณะเป็นกระบวนการเครือข่ายส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยด้านศีลธรรมอันดีของสังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป็นการกระทำความผิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ลักษณะการกระทำความผิดเป็นไปโดยไม่เคารพต่อกฎหมาย
หากไม่มีมาตรการดำเนินการโดยเด็ดขาดเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างปัญหานี้จะลุกลามมากยิ่งขึ้น และรัฐ ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษให้จำเลยทั้ง 11 ราย
จึงพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ที่ 8 และที่ 9 คนละ 14 ปี จำคุกจำเลยที่ 7 มีกำหนด 14 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 10 มีกำหนด 14 ปี 1 เดือนและจำคุกจำเลยที่ 11 มีกำหนด 18 ปี 8 เดือน และให้คืนหรือชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหาย