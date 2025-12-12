“อนุทิน”นำ ครม.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ยันยุบสภาไม่กระทบแก้ปัญหาชายแดน แนะรอฟังแถลงทางการณ์ผ่าน ทรท.

“นายกฯ อนุทิน”นำ ครม.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) บอกยุบสภาไม่กระทบสถานการณ์ชายแดน ก่อนจิบกาแฟ ยืนชิล คุย “บวรศักดิ์” อย่างอารมณ์ดี บอกให้รอแถลงทางการผ่าน ทรท.
ความเคลื่อนไหวนายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้(12 ธ.ค.) ในช่วงเช้า นายอนุทินและภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) และบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยหลังพิธีทำบุญตักบาตร ผู้สื่อข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีการแถลงเหตุผลการยุบสภาผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจหรือไม่ นายกฯระบุว่ายัง
ส่วนมีการแจ้งพรรคร่วมรัฐบาลล่วงหน้าก่อนยุบสภาหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรียิ้มแต่ไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามว่าการยุบสภาจะกระทบกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนหรือไม่นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ไม่กระทบ ก่อนเดินเข้าตึกสันติไมตรี
จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้เดินออกมาคุยกับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บริเวณหน้าตึกสันติไม่ตรี(หลังใน) ด้วยท่าทีสบายๆ พร้อมจิบกาแฟไปด้วย ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์ แต่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มก่อนบอกว่าให้รอแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กลับเข้าตึกสันติไมตรี เพื่อร่วมพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ปัญญาสมวาร (50 วัน) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่าเวลาประมาณ 21.00 น. นายกรัฐมนตรีมีนัดหารือทางโทรศัพท์ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หลังจากเมื่อวานนี้(11ธ.ค.)นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้ามารายงานพัฒนาการสถานการณ์กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล