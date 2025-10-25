ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต

วันนี้ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น. ทำเนียบรัฐบาล ได้ ลดธงครึ่งเสา เพื่อน้อมอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 25 ต.ค.2568 เวลา 10.00 น.
โดย ครม.ร่วมประชุมเตรียมการพระราชพิธีและจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายหลังมีประกาศ สำนักพระราชวัง ออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต