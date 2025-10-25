xs
xsm
sm
md
lg

ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น. ทำเนียบรัฐบาล ได้ ลดธงครึ่งเสา เพื่อน้อมอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

ทั้งนี้มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 25 ต.ค.2568 เวลา 10.00 น.

โดย ครม.ร่วมประชุมเตรียมการพระราชพิธีและจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายหลังมีประกาศ สำนักพระราชวัง ออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

















ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา น้อมอาลัย พระพันปีหลวง สวรรคต
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น