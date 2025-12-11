ปชน.เรียก สส.ลงชื่อซักฟอกรัฐบาล หลัง ภท.ฉีก MOA แก้ไขรัฐธรรมนูญ

พรรคประชาชนเรียก สส.ลงชื่อยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หลัง ‘ภูมิใจไทย’ ฉีก MOA แก้รัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศจากอาคารรัฐสภา ว่า ภายหลังจากการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256/28 ที่มติที่ประชุมรัฐสภา ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ในการใช้เสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา เห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้กลับไปใช้เสียง สว.1 ใน 3 มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีเสียง สส.พรรค ภท.ไปร่วมโหวตพลิกมติ กมธ.เสียงข้างมากด้วยนั้น
ล่าสุด เวลา 20.00 น. ทางแกนนำพรรค ปชน.ได้ตามตัว สส.พรรค ปชน.ให้ไปร่วมลงชื่อเพื่อเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 เเบบลงมติ ทันที