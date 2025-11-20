ย้อนความเห็น “บวรศักดิ์” สมัยเป็น สสร.ปี 40 ยื่นซักฟอกแล้วยุบสภาไม่ได้ ย้ำหลักการรักษาดุลการเมือง

เปิดวารสารศาล รธน.ปี 47 ย้อนความเห็น “บวรศักดิ์” สมัยเป็น สสร.ปี 40 บอก ยื่นญัตติซักฟอกแล้ว นายกฯ ยุบสภาไม่ได้ เหตุเพื่อรักษาดุลการเมือง ตัดช่องยุบสภา หากประเมินจะแพ้ญัตติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์ประเด็นอำนาจการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี หลังจากที่มีการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญ 151 ต่อสภาฯ ซึ่งมีสาระความสำคัญ ระบุว่า “ถ้าพิจารณาตัวหนังสือของ ม.151 ที่ใช้คำว่า เมื่อได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ ก็อาจจะบอกว่ายื่นญัตติไม่ไว้วางใจก็ห้ามยุบสภาแล้ว ยื่นปั๊บก็ห้ามยุบปุ๊บ ไม่ต้องดูอย่างอื่น นี่เป็นการตีความที่ง่ายแบบตัวอักษรล้วนๆ ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลย คนไม่ต้องเรียนกฎหมายก็พูดได้ ดูจะง่ายเกินไป แต่ต้องอ่านให้จบวรรค เขาบอกว่าห้ามยุบสภา เว้นแต่จะมีการถอนญัตติ หรือการลงมติไม่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ก็จะเข้าใจได้ว่า จะเริ่มห้ามยุบได้ต่อเมื่อญัตตินั้นถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ บรรจุระเบียบวาระและแจ้งให้นายกฯ ทราบตามข้อบังคับการประชุม” นั้น
ล่าสุด มีการเผยแพร่เนื้อหาจากวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 6 เล่มที่ 16 เดือน ม.ค.- เม.ย. พ.ศ..2547 หน้าที่ 100 ซึ่งอ้างถึงความเห็นของ นายบวรศักดิ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 2540 ซึ่งถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 20/2540 ในหัวข้อ 1.5 การห้ามยุบสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้บัญญัติห้ามยุบสภา ในระหว่างที่มีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ซึ่งความเห็นของนายบวรศักดิ์ ที่ถูกเผยแพร่ในเอกสารดังกล่าวว ระบุว่า “การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามยุบสภา ในระหว่างที่เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ นั้น ในการพิจารณาของ กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. ให้เหตุผลว่า “เมื่อมีการเพิ่มกลไกทำให้การแก้ปัญหาเรื่องเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ ภาวะความเป็นผู้นำของนายกฯ ให้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ยากกว่ารัฐมนตรี ควรเพิ่มข้อจำกัดตัดทอนอำนาจของนายกฯฯ ลงไปว่า ระหว่างญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ในสภา นายกฯ จะยุบสภาไม่ได้จนกว่าญัตตินั้นจะลงมติแล้ว
"เพราะไม่เช่นนั้นพอมีการยื่นญัตติดังกล่าวนายกฯ อาจเห็นว่าชื่อนายกฯ คนใหม่ รวมทั้งเสียงข้างมากในสภา อาจทำให้ตนแพ้ญัตติไม่ไว้วางใจและชิงยุบสภาเสียก่อน ถ้าอย่างนั้นมันก็เกิดการเสียดุลขึ้นในระบบรัฐสภา คือ ฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีทางไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได้เลย ไม่มีทางอภิปรายไได้ เพราะนายกฯ ยุบสภาได้ตลอดเวลา"