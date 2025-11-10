"นรเศรษฐ์" มั่นใจกมธ.แก้รธน.พุธนี้ไม่ล่ม รับมีเห็นต่าง เชื่อไม่ยุบสภาก่อนเหตุส่งผลกระทบต่อพรรคการเมือง

"สว.นรเศรษฐ์" มั่นใจ กมธ.แก้รธน. พุธนี้ไม่ล่ม รับยังเห็นต่างบางมาตรา ชี้เป็นตามไทม์ไลน์เดิม เชื่อไม่ยุบสภาก่อนแก้รัฐธรรมนูญเสร็จ เหตุส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองเอง เผย ถ้าไม่เปิดประชุมสมัยวิสามัญ วาระ 3 อาจล่าช้าถึง ม.ค.
วันนี้ (10พ.ย.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการลงมติในเนื้อหาร่างมาตรา 256 /1 ว่าด้วยองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งไม่สามารถลงมติได้ในครั้งที่แล้วเนื่องจากองค์ประชุมล่ม ว่า การประชุมในวันพุธที่ 12 พ.ย.นี้ ไม่น่าจะล่มเพราะมีการพูดคุยกัน อย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. เกี่ยวกับข้อมูลที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันในบางมาตรา แต่ในส่วนของหลักการได้มีการพูดคุยกันมาหลายวันแล้ว และมีความเข้าใจร่วมกันได้ 100% แต่ในอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายละเอียดในบางมาตราที่บางคนยังกังวลอยู่ว่าหากโหวตไปอาจผูกมัดไปยังมาตราอื่นจึงทำให้มีความไม่สบายใจ
ดังนั้นในวันพุธนี้ไม่น่าจะล่มและเดินหน้าต่อ จะพยายามผลักดันการพิจารณาให้เป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมให้ได้ ที่ต้องขายแต่ถ้าหากมีรายละเอียดที่ต้องขยายเวลาเพิ่มก็ต้องมีการพูดคุยกันในคณะกรรมาธิการและปรับเปลี่ยนตารางอีกที ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการพูดคุยกันในเรื่องการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย ให้ตรงกับเงื่อนไขในหลายเรื่อง
ซึ่งคาดว่าจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 ได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และจะเว้น 15 วันก่อนจะพิจารณาวาระ 3 ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม โดยเป็นไทม์ไลน์คร่าว ๆ ที่คุยกันในกมธ.
ส่วนถ้าไม่เปิดสมัยวิสามัญ อาจต้องใช้เวลาในกระบวนการงานธุรการของสภา เพราะต้องใช้เวลาในการบรรจุและวาระ 3 อาจจะต้องขยับไปถึงมกราคม
เมื่อถามว่ากรรมาธิการได้มีการประเมินหรือไม่หากมีการยุบสภาก่อนจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ในกรรมาธิการก็มีการพูดคุยกัน ส่วนตัวเชื่อว่า ไม่น่าจะยุบสภาก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จ เพราะทางพรรคการเมืองที่เข้ามาร่วม ในการแก้ไขครั้งนี้เป็นภารกิจที่ประชาชนมอบหมายให้อยู่แล้ว และเป็นต้นทุนของทุกพรรคการเมืองที่เป็นความคาดหวังของประชาชน ถ้าเกิดการยุบสภาขึ้นก็น่าจะส่งผลกระทบทางการเมืองต่อพรรคการเมืองที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ