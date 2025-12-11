“สนอง” ชี้เวลานี้ช่วยประชาชนชายแดน-ดูแลครอบครัวทหารสำคัญกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“สนอง” ส.ส.บุรีรัมย์ ชี้เวลานี้การช่วยเหลือประชาชนชายแดนไทย–กัมพูชา และดูแลครอบครัวทหารผู้เสียชีวิต สำคัญกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ธ.ค. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ผู้เสนอให้ที่ประชุมรัฐสภายืนไว้อาลัยต่อทหารไทยที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา เปิดเผยว่า เหตุผลที่ยื่นญัตติให้ยืนไว้อาลัย ก็เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารผู้กล้าทั้ง 9 นาย ที่พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินและความสงบสุขของประชาชน
นายสนองระบุว่า ตนในฐานะ ส.ส. ต้องทำงานอยู่ที่รัฐสภาและวุ่นวายกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงทำให้เสียโอกาสลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในอีสานใต้ ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้ประชาชนจำนวนกว่า 2–3 แสนคน ต้องทิ้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน และไร่นา อพยพหนีภัยการสู้รบไปอยู่ในศูนย์พักพิง
“นอกจากการเสนอให้รัฐสภายืนไว้อาลัยแก่ทหารทั้ง 9 นายแล้ว ผมยังอยากเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสวัสดิการทหารและครอบครัวอย่างดีที่สุด ผมเชื่อว่าชีวิตของทหารที่พลีชีพไป รวมถึงเวลาที่ผมควรได้ลงไปดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนและศูนย์พักพิงในตอนนี้ มีค่ามากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” นายสนอง กล่าว.