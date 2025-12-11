สส.-สว.ยืนไว้อาลัยสดุดีทหารกล้า ก่อนถกร่างแก้ รธน.วาระสอง

สมาชิกรัฐสภายืนไว้อาลัย ร่วมสดุดีวีรกรรมทหารผู้กล้า เสียสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ก่อนร่วมพิจารณาร่างแก้ไข รธน.
วันที่ 11 ธ.ค.ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.30 น. มีการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
ก่อนการพิจารณา นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้หารือเพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมไว้อาลัยให้กับทหารที่เสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นการสดุดีแก่เกียรติ ทำให้นายมงคล แจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาให้ร่วมยืนไว้อาลัย บ้านเมืองของเรากำลังมีประชาชนผู้ทุกข์ยาก และมีวีรบุรุษของไทยเสียชีวิตจากการเสียสละปกป้องบ้านเมืองเพื่อให้พวกเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ขอเชิญทุกคนในนามรัฐสภาแห่งประเทศไทยยืนนขึ้นเพื่อแสดงถึงความไว้อาลัยและสดุดีวีรกรรมของงทหารผู้กล้าที่พลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทย
โดยที่ประชุมได้ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป