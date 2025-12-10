"แสวง" โพสต์อำลา “อิทธิพร-สันทัด” หลังครบวาระเป็นกกต. ระบุ “เป็นเกียรติ เป็นความทรงจำ”

“เลขาฯ แสวง” โพสต์อำลา “อิทธิพร” พ้น ประธาน กกต. รวมถึง "สันทัด" ที่ครบวาระ พร้อมระบุ “เป็นเกียรติ เป็นความทรงจำ”
วันนี้ (10 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเมื่อวานที่ผ่านมาแต่งตั้งนายณรงค์ กลั่นวาริน เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งคนใหม่ แทนที่นายอิทธิพร บุญประคอง ที่พ้นตำแหน่งประธานกกต. เนื่องจากครบวาระเมื่อเดือนสิงหาคม 2568
ล่าสุดนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ได้โพสต์รูปภาพถือพวงมาลัยมามอบให้ พร้อมภาพกอดอำลา นายอิทธิพร บุญประคอง และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต.ที่ครบวาระ และภาพเดินไปส่งขึ้นรถที่ลานจอดรถศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน กกต. พร้อมระบุข้อความว่า ที่ผ่านมารู้สึกเป็นเกียรติ จากนี้ต่อไปมันเป็นความทรงจำ