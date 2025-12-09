โปรดเกล้าฯ “ณรงค์ กลั่นวารินทร์" ปธ.กกต. พร้อม "อนันต์ สุวรรณรัตน์-ณรงค์-รักร้อย" เป็นกกต.ใหม่

ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ “ณรงค์ กลั่นวารินทร์” ประธาน กกต. และ กกต.ใหม่ 2 คน “อนันต์ สุวรรณรัตน์-ณรงค์ รักร้อย”
วันนี้ (9 ธ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ตามประกาศลงวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นั้น ต่อมานายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ว่างลง
บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 222 ( 1 ) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จำนวนสองคน และผู้ได้รับความเห็นชอบและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่งจำนวนห้าคน ได้ประชุมเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 222 ของรัฐธธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 1.นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 2.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 3. นายณรงค์ รักร้อย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา