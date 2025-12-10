"เท้ง" ขอเสียงหนุนฟื้น “สภาที่ปรึกษา” ย้ำการทำ รธน.ใหม่ต้องยึดโยงปชช. ห้ามกินรวบผู้ยกร่าง

“หัวหน้าเท้ง” ออกโรงขอเสียงหนุน ฟื้น “สภาที่ปรึกษา” ย้ำกระบวนการทำ รธน. ใหม่ต้องยึดโยงประชาชน ห้ามใครกินรวบผู้ยกร่าง
วันนี้ (10ธ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายต่อที่ประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) ซึ่งอยู่ในช่วงอภิปรายมาตรา 4 ว่าด้วยองค์ประกอบองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา สนับสนุนกลไกที่ยึดโยงประชาชนอย่างแท้จริง ความเห็นที่คณะกรรมาธิการของพรรคประชาชนสงวนไว้ เสนอให้มีกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ และ “สภาที่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญ” ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง และเป็นการป้องกันไม่ให้กลุ่มการเมืองใด กินรวบผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ จนกระบวนการถูกครอบงำ
นายณัฐพงษ์ อภิปรายว่า ต้องการเห็นกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เปิดกว้าง ไม่มีฝ่ายใดควบคุมเบ็ดเสร็จ สามารถนำประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง พร้อมปลดล็อกเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญในอนาคตให้ยืดหยุ่นขึ้น ไม่ติดกับดักโครงสร้างเดิม
“ผมเข้าใจข้อจำกัดทางการเมือง ความจริงเชิงโครงสร้าง และเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญ ทั้งเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ที่ต้องเห็นชอบในวาระสาม และเสียงฝ่ายค้าน 20% ที่ต้องร่วมด้วย ร่างใดก็ตามต้องอยู่ในจุดที่ทุกฝ่ายรับได้ และไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบางครั้งตอบเกินคำถาม”
นายณัฐพงษ์ย้ำว่า ในท้ายที่สุด การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านประชามติจากประชาชน จึงต้องรับฟังเสียงประชาชนตั้งแต่ต้นว่าต้องการแบบใด และอยากเห็นอนาคตประเทศไปในทิศทางไหน