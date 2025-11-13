“ไอติม” ยัน กมธ.โควตาพรรคโหวตแก้ รธน.ตามร่างเดิม ปัดตัด ส.ส.ร.แต่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ ส.ส.ร.ที่ไม่ได้มาจากประชาชน

“พริษฐ์” ย้ำ กมธ.สาย ปชน.โหวตตามร่างหลักของพรรค ปัดข่าวตัด ส.ส.ร. แต่เป็นเสียงข้างมากที่ไม่เห็นด้วยกับ ส.ส.ร.ตามข้อเสนอเพื่อไทย ที่ไม่ได้มาจากประชาชน ชี้ เสี่ยงถูกผูกขาด ดันสูตร 20 หยิบ 1 เลือก “กรรมาธิการยกร่าง” ให้ สส.- สว. 20 คน เสนอชื่อ่ได้ 1 คน
วันนี้ (13 พ.ย.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงผลการลงมติในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยย้ำว่า พรรคประชาชนลงมติตามร่างหลักที่พรรคเสนอทุกประการ ไม่ได้ตัดเรื่องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แต่เป็นมติของ กมธ.เสียงข้างมากที่ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยที่เพิ่ม ส.ส.ร.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเข้ามาเป็นชั้นกลางก่อนเลือก กมธ.ยกร่าง
นายพริษฐ์ ระบุว่า พรรคประชาชนออกแบบกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยต้องไม่ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงเสนอ 2 กลไก ได้แก่ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมาจากสมาชิกรัฐสภาโดยตรง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และสภาที่ปรึกษารับฟังความเห็น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แต่ กมธ.เสียงข้างมากลงมติตัดออกด้วยความกังวลว่าจะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
“ข้อเสนอของพรรคประชาชนชัดเจนว่าไม่ควรมี ส.ส.ร.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนจะห่างจากกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้น และเสี่ยงถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”
สำหรับประเด็นการคัดเลือก กมธ.ยกร่าง ที่จะพิจารณาในมาตรา 256/5 พรรคประชาชนเสนอ สูตร 20 หยิบ 1 คือ สมาชิกรัฐสภา 20 คนสามารถเสนอชื่อ กมธ. ได้ 1 คน คิดจาก ส.ส.- ส.ว. รวม 700 คน แบ่งเป็น 35 กมธ. เพื่อเป็นหลักประกันว่ากรรมาธิการยกร่างจะไม่ถูกครอบงำโดยพรรคใดพรรคหนึ่ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้ โดยหลายพรรคเห็นสอดคล้องกัน
เมื่อถามว่าจะถูกบล็อกในวาระ 2 หรือไม่ นายพริษฐ์ยอมรับว่ายังเป็นอีกด่านหนึ่ง แต่ตอนนี้ต้องต่อสู้ในชั้นกรรมาธิการให้มากที่สุด พร้อมพยายามโน้มน้าวกมธ.คนอื่นด้วยเหตุผล เพื่อรักษาความเป็นฉันทามติ
ส่วนร่างที่กำลังเดินหน้าอยู่นี้จะทำให้กลับไปใช้โมเดลของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายพริษฐ์กล่าวว่าร่างทั้งสองชุดแตกต่างกันหลายประเด็น ดังนั้นต้องอธิบายเป็นรายข้อ
สำหรับประเด็นการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ นายพริษฐ์ ย้ำตามเงื่อนไขของพรรคประชาชนในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 ว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในสิ้นปี รัฐบาลต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อนวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งมั่นใจว่า กมธ.จะสรุปรายงานและบรรจุระเบียบวาระทันกำหนด
เมื่อถามว่า การปรับโมเดลที่เกิดขึ้น “ผิด MOA หรือไม่” นายพริษฐ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนต้องทำเต็มที่เพื่อปกป้องร่างของพรรคโดยยึด 2 หลักการสำคัญคือ ป้องกันการผูกขาดและ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่ว่าร่างที่จะออกมาจะเป็นอย่างไร กมธ.ทุกคนต้องตระหนักว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นฉันทามติของรัฐสภา และตอบโจทย์ประชาชนเป็นสำคัญ