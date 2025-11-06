“ณัฐวุฒิ” คาดได้รูปแบบจัดทำรัฐธรรมนูญวันนี้ คาดพิจารณาร่างฯ เสร็จก่อนปลาย พ.ย.

“ณัฐวุฒิ” คาดได้คำตอบรูปแบบจัดทำรัฐธรรมนูญวันนี้ ชี้ หาก กมธ.ตกลงได้ พิจารณาเสร็จก่อนปลาย พ.ย.
วันนี้(6 พ.ย.) นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า หากมีประเด็นใดเห็นต่างอยู่ เช่น กลไกการยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือกลไกการรับฟังความคิดเห็น ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่ออะไร เช่น กรรมาธิการยกร่าง กรรมาธิการร่างสภา หรือสภาที่ปรึกษา คาดว่าวันนี้จะได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ส่วนจะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ หรือทิศทางของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ตนไม่สามารถตอบในนามของ กมธ.ได้ สำหรับกรณีที่ประธานรัฐสภาระบุว่า อยู่ที่ กมธ.จะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อไหร่นั้น ตนยืนยันในกรอบเดิมที่เคยกำหนดไว้ ต่อจากนั้นจะทำรายงานต่อประธานรัฐสภา เพื่อประสานไปยังรัฐบาลต่อไป หากพิจารณาแล้วเสร็จภายในช่วงปิดสมัยประชุม เรายืนยันว่าอยากให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพราะนอกจากพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญ ยังมีร่างกฎหมายฉบับต่างๆที่รอพิจารณาเช่นกัน
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าอาจจะมีการยุบสภาก่อนเวลาปกติ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ทาง กมธ.ก็รับข้อมูลไว้เพื่อประกอบการพิจารณาของพวกเรา แต่ยังยืนยันในกรอบเวลาการทำงานแบบเดิม หากตกลงในประเด็นที่มีความเห็นต่างกันได้ ก็จะทำให้เร็วขึ้น ซึ่งอาจจะไม่ถึงปลายเดือนพฤศจิกายนน่าจะแล้วเสร็จ
เมื่อถามถึง กรณีมีความเห็นต่างจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ร่างหลักของพรรค ปชน. ใช้คำว่ากรรมาธิการยกร่าง อีกทั้งยังมีสภาที่ปรึกษาด้วย แต่หากที่ประชุมเห็นว่าไม่ต้องมีสภาที่ปรึกษา ก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว ส่วนร่างฉบับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ใช้คำว่า ส.ส.ร. แต่มีที่มาที่ไปไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่ฉบับของพรรคเพื่อไทย (พท.) ก็ใช้ ส.ส.ร. ทั้งนี้ หลักการเราเห็นตรงกัน คือต้องมีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ แต่จะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมาธิการอย่างเดียว หรือ ส.ส.ร. หรือรูปแบบอื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในวันนี้
นายณัฐวุฒิ ระบุอีกว่า อีกกลไกหนึ่งคือกลไกรับฟังความคิดเห็น โดยฉบับของพรรค ปชน. กำหนดให้เป็นสภาที่ปรึกษาสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ เพราะสภาที่ปรึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ก็มีเพื่อนสมาชิกห่วงใยว่าจะถูกวินิจฉัยหรือตีความได้ว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายพรรคเพื่อไทยอย่างนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และสส.บัญชีรายชื่อ ระบุว่า เราเคยชินกับการมี ส.ส.ร.ก็ให้ทำหน้าที่ดังกล่าวไป และมีอีกข้อเสนอหนึ่งคือให้คณะกรรมาธิการ รับฟังความคิดเห็นได้หรือไม่ และจะเชื่อมโยงกับสมาชิกรัฐสภาแบบใด อย่างไร ที่ประชุมก็จะต้องพิจารณา ฉะนั้น ที่ประชุมไม่ได้มีความขัดแย้ง เพียงแต่เห็นต่างเชิงของชื่อเรียก อำนาจหน้าที่ ที่มาที่ไป ไม่ใช่ขัดแย้งในเชิงหลักการของการมีกลไกจัดทำรัฐธรรมนูญและการรับฟังความคิดเห็น