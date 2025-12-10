รัฐบาลเผยฟื้นฟูหาดใหญ่ คืบกว่า 70% สั่งเตรียมรับมือฝนหนักภาคใต้ 11–16 ธ.ค. สำรวจศูนย์พักพิง

”สิริพงศ์“ เผย ฟื้นฟูหาดใหญ่ คืบหน้ากว่า 70% รัฐบาลสั่งการเตรียมรับมือฝนหนักภาคใต้ ช่วง 11–16 ธ.ค. นี้ สั่งการจังหวัดสำรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราว
วันนี้ (10ธ.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ตามเป้าหมายการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ “7 วันกลับบ้าน 14 วันเมืองสะอาด” ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะนี้มีความคืบหน้ามากกว่า 70% จากข้อมูล (9 ธ.ค.68) ได้มีการขนขยะนำทิ้งแล้ว 71,336 ตัน ทำความสะอาดถนนได้ 254.98 กิโลเมตร จากเป้าหมายทั้งหมด 394.3 กิโลเมตร
ในส่วนของสถานการณ์ ในห้วงถัดไปที่ต้องเตรียมรับมือ รัฐบาล กำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีบริเวณภาคใต้ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 11 – 16 ธ.ค. 68 โดยช่วงวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2568 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ส่วนช่วงวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าฝนที่จะตกในห้วงถัดไป ไม่มีลมร่องมรสุมเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนรอบที่ผ่านมา แต่จะเคลื่อนผ่านแล้วจะเคลื่อนตัวออกไป ฝนที่ตกในภาคใต้จึงจะไม่ใช่ลักษณะการตกแช่ และฝนตกสะสม เหมือนรอบที่ผ่านมา
“รัฐบาล เดินหน้าฟื้นฟูพื้นสงขลาอย่างต่อเนื่อง พรัอมเตรียมแผนป้องกันและรับมือกับฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้ สั่งการจังหวัดสำรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้งระบบน้ำ ไฟ จำนวนที่รองรับผู้อพยพ และสำรวจจัดหาศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดปลอดภัยสำรอง หากต้องขยายพื้นที่รองรับประชาชนเพื่อความปลอดภัย รวมถึงจัดหาสิ่งของสำรอง น้ำดื่ม อาหาร ยารักษา และเครื่องนอนให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบยืนยันผู้ประสานงานประจำศูนย์พักพิงเพื่อให้การประสานงานหากเกิดภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน“ นายสิริพงศ์ กล่าว