นายกฯย้ำร่างพรฎ.ยุบสภาแล้ว เย้ยพวกหลุดเก้าอี้ทำใจไม่ได้แซะเปิดตัวผู้สมัคร หวังถึงวาระ 3 แก้รธน.

“อนุทิน” ย้ำ ร่างพรฎ.ยุบสภารอไว้แล้ว แต่ยุบหรือไม่ต้องประเมินสถานการณ์ พร้อมสวนพวกหลุดจากตำแหน่ง ทำใจไม่ได้ หลังแซะภาพเปิดตัวผู้สมัครสส. ขัดสถานการณ์แก้ปัญหาชายแดน หวังแก้รัฐธรรมนูญเดินถึงวาระ 3 ตามข้อตกลงเอ็มโอเอ
วันนี้ (10ธ.ค.) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวเรียกแกนพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยเตรียมความพร้อมยุบสภาว่า คุยเมื่อไหร่ตนยืนอยู่ตรงนี้ บอกว่าไม่มี แล้วจะมีได้อย่างไร ยังยืนยันการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกฯ ที่จะทูลเกล้าฯขึ้นไป เมื่อถามว่ายังเป็นไทม์ไลน์เดิม ในวันที่ 31 มค.69 หรือจะเร็วขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นอำนาจของนายกฯ เมื่อถามว่าย้ำว่าการประชุมหัวหน้าหน่วยราชการเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. บอกว่าอาจจะเร็วกว่าเดิมเหลือเพียงแค่ลงวัน ว. เวลา น. ใช่หรือไม่ นายกฯ ก็ใช่ เราก็ดูสถานการณ์ความเหมาะสม เมื่อถามว่าย้ำว่าร่างพรฎ. ยุบสภาฯมีการเตรียมไว้แล้วใช่หรื่อไม่ นายกฯ ไม่ตอบคำถามแค่พยักหน้ายอมรับ
เมื่อถามว่ากรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การเปิดตัวผู้สมัครสส. ในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ธค. มีการประชุมพรรคภูมิใจไทย ที่ประชุมทุกวันอังคาร ก็เพื่อเตรียมความพร้อมและทำการบ้านสำหรับการประชุมสภาฯทุกวันพุธ ต้องคุยท่าทีของพรรคหากมีการลงมติ ทิศทางจะเป็นอย่างไร ตนก็อยู่ที่พรรคภูมิใจไทย
“อย่าไปจับเรื่องเล็กๆน้อยๆ คนว่างงานก็ชอบพูดแบบนี้ การทำการเมืองแบบนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สร้างสรรค์ แต่ละคนที่ออกมาพูดเหมือนทำใจไม่ได้ที่หลุดจากตำแหน่งใด” นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญวาระ 2 ในวันนี้จะเดินไปถึงวาระ 3 ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าก็พยายามเต็มที่เรามีเอ็มโอเออยู่