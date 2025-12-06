สะพัด ! เตรียมชงที่ประชุม สส.เพื่อไทย เปิดซักฟอก “อนุทิน ”ปมแก้น้ำท่วม-สแกมเมอร์ ล้มเหลว พร้อมกดดัน พรรคส้มร่วมวง

วันนี้(6 ธ.ค.)แหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่ากรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ได้ประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการ มีความเห็นร่วมกันว่า จะยื่นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แล้ว และจะเสนอให้ที่ประชุมสส.พรรรเพื่อไทย มีมติร่วมกัน เร็วๆ นี้
เมื่อเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ 12 ธันวาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะเป็นผู้ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ ด้วยตนเอง
แม้จะมี สส บางกลุ่ม ไม่เห็นด้วย เพราะเกรงจะกระทบกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สส.ส่วนใหญ่ เห็นว่าจำเป็นต้องยื่น เพื่อเปิดอภิปราย ทำลายคะแนนความนิยมของพรรคภูมิใจไทย ก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้ง และเป็นการกดดันพรรคประชาชน ให้เข้าร่วมอภิปราย
สถานการณ์ขณะนี้ รัฐบาลกำลังเพลี่ยงพล้ำ คะแนนนิยมลดลง ประชาชนไม่เชื่อถือ ไม่พอใจรัฐบาล ทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ และ ปัญหาสแกมเมอร์ เป็นโอกาสที่ดีที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ที่ประชุมกรรมการบริหาร ได้ประเมินแล้ว เห็นว่านายอนุทิน จะไม่ยุบสภา เพราะเชื่อว่าพรรคประชาชน จะไม่ลงมติไม่ไว้วางใจ เพราะห่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะไม่สำเร็จ แต่เราเชื่อว่า สส พรรคประชาชน จะไม่สามารถทนแรงกดดันของสังคมได้ และต้องทบทวนท่าที ไม่กล้าอุ้ม หรือ ค้ำรัฐบาล ต่อไป
พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญเช่นกัน เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำและให้ความร่วมมือมาตลอด เราต้องทำทั้งสองอย่าง
ไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ จึงต้อง เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากการแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 2 ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา วันที่ 11 ธค. นี้