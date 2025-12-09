“ปกรณ์วุฒิ” เชื่อสภาพิจารณาร่างแก้ รธน.วาระ 2 จบใน 2 วัน ถ้าไม่จบยังถกต่อ 12 ธ.ค.ได้ มั่นใจไม่กระทบไทม์ไลน์วาระ 3 ไร้สัญญาณยุบสภา

“ปกรณ์วุฒิ” เชื่อแก้ รธน.วาระ 2 พิจารณาจบได้ใน 2 วัน แต่ถ้าไม่จบ ถกต่อ 12 ธ.ค. มั่นใจไม่กระทบไทม์ไลน์วาระ 3 เผย ยังไม่มีสัญญาณยุบสภาเร็วๆ นี้ ลั่น กกต.มีหน้าที่ไม่กี่อย่าง ทำประชามติพร้อมเลือกตั้งได้อยู่แล้ว
วันที่ 9 ธ.ค.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมวิสามัญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 2 วันที่ 10-11 ธ.ค. ว่า การประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรเพราะมีมาตราในการพิจารณาค่อนข้างเยอะ ส่วนเรื่องแบ่งกรอบเวลาในการอภิปรายนั้น อยากให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมวิป 3 ฝ่าย ไม่ได้เป็นการแบ่งเวลา แต่เป็นการพูดคุยทั้งความเข้าใจ เพราะเปิดวิสามัญ 2 วัน สามารถขยายไปวันที่ 12 ธ.ค. เปิดสมัยประชุมแล้วได้ แต่จากการพูดคุยไม่เป็นทางการกับทุกฝ่าย ซึ่งค่อนข้างเห็นตรงกันว่าอยากให้จบภายใน 2 วัน แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการอภิปรายของสมาชิก หากจบวันที่ 11 ธ.ค. ก็จะทำให้ลงมติในวาระ 3 สามารถกำหนดให้เร็วขึ้นได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ ทุกฝ่ายจึงเห็นตรงกันว่าจะพยายามรักษาเวลาเพื่อให้จบได้ภายใน 2 วัน จากการที่ดูตารางของประธานสภาฯ วางเวลาขึ้นบัลลังค์ไว้ค่อนข้างดึกทั้ง 2 วัน แต่ถ้าไม่จบจริงๆ อาจจะพิจารณาต่อในวันที่ 12 ธ.ค. ได้ แต่อาจจะทบไทม์ไลน์วาระ 3 ไปประมาณ 2 วัน ซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไร
“หากจบการพิจารณาวันที่ 12 ธ.ค. ไทม์ไลน์วาระ 3 จะอยู่วันที่ 29 ธ.ค. แต่หากจบวันที่ 11 ธ.ค. วันที่ 26 หรือ 27 ธ.ค. ก็ยังเป็นไปได้อยู่ ต่อให้จะจบวันที่ 12 ธ.ค. ก็ยังไม่กระทบกับไทม์ไลน์ ซึ่งเรื่องการขอเปิดประชุมในวันที่ไม่ใช่วันประชุมสภาฯนั้น ก็ต้องพูดคุยกันอีกครั้งระหว่างทุกฝ่าย เพราะประธานก็ต้องหารือกับทุกฝ่ายด้วย ซึ่งประธานปกติก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรโดยพลการอยู่แล้ว ปรึกษาทุกพรรคการเมืองอยู่แล้ว”นายปกรณ์วุฒิ กล่าว
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะมีการยุบสภาก่อนเข้าวาระ 3 นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นสัญญาณอะไร ซึ่งทางพรรคประชาชนยังยืนยันว่าอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และคิดว่าเรื่องนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและลดอำนาจนอกระบบที่มาทำลายอำนาจที่มาจากประชาชน ให้ได้มากที่สุด และให้มีฉันทามติจากประชาชนในการกำหนดกติกา โครงสร้างทางการเมือง ที่ประชาชนต้องการให้ได้มากที่สุด
“การยุบสภาไม่ได้อยู่บริบทของพรรคประชาชนอยู่แล้ว เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะรักษาคำสัญญา ที่ไม่ได้ให้ไว้กับพรรคประชาชน ซึ่งตอนที่ลงมติให้เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านได้ให้สัญญากับประชาชนทั้งประเทศว่าจะทำอะไรบ้าง หวังว่าท่านจะรักษาสัญญา”นายปกรณ์วุฒิ กล่าว
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่า การทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไป เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีความกังวล ว่าข้อมูลที่ทำประชามตินั้นจะส่งถึงประชาชนไม่ทัน นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีต้องทำความเข้าใจกับกกต.ก่อน ว่าควรจะเป็นวันเดียวกัน หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองที่ต้องยุบสภา นายกรัฐมนตรีต้องเตรียมการตรงนี้ด้วย คิดว่ายังไม่มีอะไร และการแก้รัฐธรรมนูญจะผ่านวาระ 3 ไปได้ โดยจะสามารถทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งได้ ซึ่งกระบวนการก่อนที่จะไปถึงประชามติมีกรอบกฎหมายอยู่แล้ว ทุกสิ่งที่เราวางแผนกันมาถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้คร่าวๆ สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกับทำประชามติได้ทันตามที่กกต. จะสามารถดำเนินการทำประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้งได้
“หวังว่ากกต. จะทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งหน้าที่ก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง จัดทำเลือกตั้ง จัดทำประชามติ ให้เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อว่าไม่เกินกำลังฝีมือของกกต. ที่มีบุคลากรจำนวนมาก”นายปกรณ์วุฒิ กล่าว